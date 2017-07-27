Yakup Aydemir mezar yeri ararken şifayı Türk hekiminde buldu

Hollandalı hekimlerin "İlaçla bir süre daha yaşarsın" diyerek gönderdiği 36 yaşındaki kanser hastası Yakup Aydemir, şifayı Almanya ve Belçika'da da aradı ancak kendisine umut verilmedi. Türkiye'de mezar aramaya başlayan Aydemir, bir yakınının tavsiyesi ile kendini Türk doktoruna emanet etti ve organlarını saran tümörden kurtuldu.

İHA'nın haberine göre; Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden Hollanda'da yaşayan 36 yaşındaki Yakup Aydemir'e kısa süre önce ince bağırsak tümörü (nöroendokrin tümör) teşhisi konuldu. Tümörün riskli bir bölgede olmasını gerekçe gösterip ameliyat yapmayı reddeden Hollandalı hekimler, Aydemir'i "İlaçla bir süre daha yaşarsın" diyerek gönderdi. Belçika ve Almanya'da da şifa arayan 2 çocuk babası Yakup Aydemir, benzer cevaplar alınca Türkiye'den kendine mezar yeri bakmaya başladı ama bir yandan da çare aramayı sürdürdü. Bir yakınının tavsiyesiyle Türkiye'de cerrah araştırmaya başlayan Aydemir, internet üzerinden raporlarını gönderdiği İzmirli Prof. Dr. Ünal Aydın ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Avrupalı doktorların "Yapılamaz" dediği operasyonla tümöründen kurtulan; eşine, çocuklarına ve işine geri dönen Yakup Aydemir, "Avrupalı hekimler insanı ölüme terk ediyor. Türk doktorlar bu anlamda çok daha vicdanlı ve becerikli" dedi.

HOLLANDA, ALMANYA VE BELÇİKA'DA ŞİFA ARADI

Hollanda'da özel bir istihdam bürosunda çalışan Yakup Aydemir, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle 4 ay önce Hollanda'da bir hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde, ince bağırsağında tümör geliştiği ortaya çıkan Aydemir ameliyata alındı ancak tümörün tamamı çıkarılamadı. Pankreasın arkasındaki retroperitoneal tümörler, damarlara çok yakın olduğu gerekçesiyle bırakıldı. Hollanda'daki hekimlerin, "Tümör damarlara çok yakın ameliyat yapamayız, şanslıysan ilaçla kısa bir süre daha yaşarsın" sözlerini duyunca şok geçiren Aydemir, Hollanda'nın en ünlü kanser merkezine de gitti ancak aldığı cevap değişmedi. Ümidini kaybetmeyen Aydemir, bu kez Belçika ve Almanya'da şifa aradı ancak sonuç yine aynıydı. Avrupa'daki tüm hekimler, nöroendokrin tümörün ince bağırsağın ve pankreasın damarlarını sardığını, ameliyat şansının olmadığını söyledi.



"TÜRKİYE'YE GÖMÜLMEK İSTİYORUM"

Bir anda ölüm korkusuyla yüzleştiğini söyleyen Aydemir, "Aileme Türkiye'de gömülmek istediğimi söyledim. Çocuklar için neler istediğimi anlattım. Maddi ve manevi her ayrıntıyı konuştuk. Çünkü bilmiyorsun ki ne kadar ömrün var. Çok ağladım, çok üzüldüm" diye konuştu. Etrafındaki insanların, "Pes etme. Türkiye'ye git, bir de orada görün" sözleri üzerine internet üzerinden araştırma yapmaya başlayan Aydemir, Ankara ve İstanbul'da hem devlet hem özel hastanelere başvurdu. Bir yakınının tavsiyesi üzerine raporlarını internet üzerinden Prof. Dr. Ünal Aydın'a gönderen Aydemir, Prof. Dr. Aydın'ın, "Bu ameliyat yapılabilir, seni kurtaracağız" sözlerinden umutlanarak hemen soluğu İzmir'de aldı.



"HOLLANDALI HEKİMLER ŞAŞTI KALDI"

Hiç vakit kaybetmeden ameliyata alınan Yakup Aydemir'in operasyonu çok başarılı geçti. İnce bağırsak ve pankreastaki damarları saran tüm tümörleri temizlenen Aydemir, "Avrupa'da doğmuş büyümüş biri olarak söyleyebilirim ki Avrupalı doktorlar, Türk hekimlerinden daha iyi değiller. Doktorlar, risk almamak için zor ameliyatları kabul etmiyor. Türk hekimlerinin el becerileri çok daha iyi. Ameliyattan sonra Hollanda'daki doktoruma gidip ameliyat olduğumu söylediğimde inanamadı. Hatta tümör o kadar iyi temizlenmiş ki ek ilaç vermeye bile gerek duymadı. Çaresizliğe kapılmamak gerek" ifadelerini kullandı.



"AVRUPA, TÜRKİYE'DEN GERİ DURUMDA"

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın da şunları söyledi: "Avrupa'nın teknoloji olarak ileri olduğunu söylemeye gerek yok ancak cerrahi olarak Türkiye'deki hekimlerden daha geriler. Kalp naklinden, onkolojiye kadar Türk hekimler Avrupalı meslektaşlarından çok daha iyi. Türkiye'de bu tür ameliyatlar başarıyla yapılıyor. Özellikle kalp nakli ve onkoloji sosyal güvenlik kapsamında. Son olarak Türkiye'de ameliyat edilemediği gerekçesiyle Almanya'da ameliyat olacak olan Kartal bebeğin durumu sosyal medyada epey yer bulmuştu. Halbuki Türkiye'de bu tedaviler Avrupa'nın kat be kat ilerisinde. Yakup Aydemir isimli hastamızı ameliyat ettik ve medikal tedavisi yapılmak üzere tekrar Hollanda'ya geri gönderdik. Nöroendokrin tümörler tekrar nüksedebiliyor. Bu nedenle sürekli kontrol edilmesi şart. Ancak yaptığımız ameliyat, hastanın yaşama tutunması için büyük avantaj sağladı."