Antibiyotik süresini kısaltmak da mikroplar üzerinde etkili olabilir

İngiltere'deki çeşitli kurumlarda çalışan bir grup pratisyen hekim tarafından kaleme alınan makalede, antibiyotiklerin kısa süreli kullanımının antibiyotik direncine yol açtığına dair yeterince kanıt bulunmadığı, aksine uzun süreli ilaç kullanımının dirence yol açabileceği ortaya konuldu.

Brighton ve Sussex Tıp Fakültesi Profesörü Martin Llewelyn, uzmanların tavsiye ettiği 7-10 günün aksine 3-5 günlük kısa süreli antibiyotik kullanımının da birçok mikrobun yok olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu ancak verem gibi daha güçlü enfeksiyonların istisna oluşturduğunu dile getirdi.Araştırma ekibi kapsamlı reçeteler yerine, daha fazla araştırmayla her enfeksiyon ve kişi için özel antibiyotik reçetesi yazılması gerektiğini savundu.

Profesör Helen Stokes-Lampard ise bu yeni bulguları dikkate almanın önemine dikkati çekerek, "Ancak, sadece tek bir araştırmaya dayanarak yaygın bir davranışın değişmesini savunamayız." dedi.



İnsanların kendilerini iyi hissetmesinin mikrobun tam olarak yok olduğu anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Stokes-Lampard, bu konuda yeni araştırmalar yapılması gerektiğini, o zamana kadar da hastaların doktorlarının tavsiyesine uymasının şart olduğunu söyledi.

Uzmanlar, bu araştırmayla en azından İngiltere'de antibiyotik süresine dair yeni bir anlayışın önünün açılabileceğini kaydetti.

Makale, merkezi Londra'da bulunan BMJ dergisinde yayımlandı.