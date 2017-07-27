Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "Sezaryen ancak bir endikasyon olduğunda başvurulacak uygulamadır"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sezaryenin bir doğum yöntemi değil cerrahi müdahale olduğunu belirterek, "Şu anda ulaştığımız rakamlara göre, sezaryen normal doğumunun önüne geçmiştir. Bu düşündürmeli. Çünkü bu sonuç bilime uygun bir sonuç değildir" dedi.



Demircan, Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı "Sezaryen Oranlarının Azaltılmasında Etkili Yöntemler Sempozyumu"nda konuştu.

Bakan Demircan, Allah'ın yeryüzünde yarattığı en değerli varlık olan insanın dünyaya gelmesi hadisesi doğumun, mucizevi nitelik taşıdığını söyledi.Doğumun fizyolojik bir olay olduğuna işaret eden Demircan, bilimsel olarak da insan fizyolojisinin normal doğuma uygun düzenlendiğini belirtti. Demircan, bu şekilde gerçekleştirilen doğumun hem anne hem de bebek sağlığı açısından çok faydalı olduğunu vurguladı.Normal doğumun bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesi açısından önem taşıdığını dile getiren Demircan, bebeğin doğum sonrası emme refleksinin daha kolaylaştığını, anne ile bebek arasındaki ilişkinin daha kısa sürede yoğunlaşabildiğini ifade etti.

"SEZARYENİN NORMAL DOĞUMDAN FAZLA KULLANILMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"



"Sezaryen, annenin çok sayıda doğum yapma hakkını adeta elinden almaktadır." değerlendirmesinde bulunan Demircan, normal doğumda anne ölüm oranlarının da sezaryenle kıyaslandığında daha az olduğuna işaret etti. Demircan, normal doğum sonrası ağrı şikayetinin ve günlük yaşama dönüş süresinin de çok kısa olduğunu vurguladı.



Bakan Demircan, sözlerine şöyle devam etti: "Sezaryen doğum yolu yöntemi değil, bir cerrahi müdahale, ameliyattır ve ancak bir endikasyon olduğunda başvurulacak bir uygulama olmalıdır. Anne ve bebek sağlığı için gerektiğinde hayat kurtarıcı bir müdahaledir elbette. Sezaryenin normal doğumdan fazla kullanılıyor olması gerçekten düşündürücüdür. Şu anda ulaştığımız rakamlara göre, sezaryen normal doğumunun önüne geçmiştir. Bu düşündürmeli. Çünkü bu sonuç bilime uygun bir sonuç değildir. Endikasyonu koyan hekimlerimizin bu konuyu bilim açısından değerlendireceklerine ve sorgulayacaklarına inanıyorum. Ülkemizdeki hekimlerin de bu olumsuz sonuçtan rahatsız olduklarına inanmak istiyorum, muhakkak ki rahatsızlar. Burada düzeltilmesi gereken bir nokta var ve onun üzerinde durarak, bunu düzeltmek zorundayız."

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ikinci dönüşüm de başladı"



Bu sorunun, bakanlık ve hekimlerin iş birliğinde çözüleceğine inanmak istediğini dile getiren Demircan, şöyle konuştu: "Tarihte ve bugün hekimlikte dünyaya hizmet etmiş, yol göstermiş bir medeniyetin çocukları olan hekimlerimize buradan seslenmek istiyorum. Biz bakanlık olarak bütün sorunlarımızı el birliğiyle çözmeye hazırız. Bu sorunu da çözmek için sizlerin önerilerinizi dinlemek, değerlendirmek ve el birliğiyle bu çözüm yolunda adımları atmak boynumuzun borcu. Bunu birlikte çözeceğiz. Ne kurum olarak bakanlık tek başına çözebilir ne de hizmeti veren siz değerli kardeşlerimiz çözebilir. Ama el birliği yaparsak, 'Bu bir sorun' der ve bunun üzerine gidersek, bilimi de arkamıza alarak çözemeyeceğimiz bir sorun yok. Çözeceğimize de inanıyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde bütün alanlarda olduğu gibi sağlıkta da birinci dönüşüm hamlesinin başarıyla yapıldığını anlatan Demircan, "Yine Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ikinci dönüşüm de başlamıştır. Bu çerçevede çok önemli yatırımlardan birisi şehir hastanelerimizdir. Elbette ki bu şehir hastanelerimiz, fiziki mekan ve donanım olarak mükemmel olacak ama bu yetmez. En büyük mükemmellik, orada çalışan siz değerli hekimlerimizsiniz." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA SERZARYEN O KADAR AZALACAKTIR"



Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de ülkelerin en büyük servetlerinin genç nüfus olduğunu, çocukların toplumda dinamizmi sağladığını kaydetti.



Çocukların bakımı, gelişimi ve eğitiminde annenin rolünün büyük olduğuna işaret eden Erdöl, anne sağlığının korunmasının önem taşıdığını ifade etti.



Fizyolojik olan normal doğumun yerini son yıllarda sezaryenin aldığını anlatan Erdöl, sezaryen sıklığının özellikle özel hastanelerde çok yüksek olduğuna dikkati çekti.



Bilimsel açıdan bakıldığında da normal doğumun genel, sezaryenin istisna bir uygulama olması gerekirken, bunun tam tersi bir durumun yaşandığını bildiren Erdöl, "Buradaki çarpık düzeni yerli yerine oturtmamız lazım. Bunun çok faktörleri var. Önemli hususlardan birisi, hekimlerin hukuk karşısında güvence içerisinde olmadıklarıdır. Yani, herhangi bir olumsuz durumda, hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanları, mahkemelerde çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar." diye konuştu.