Hastane rapor sonuçları artık SMS ile geliyor

Türkiye'de 17 hastanenin sahip olduğu HIMS 6 Dijital Hastane Belgesi'ne sahip olan İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde MR, Tomografi ve Patoloji sonuçları hakkında hastalar SMS yoluyla bilgilendiriliyor.

REÇETE ŞİFRESİYLE CEP TELEFONUNA SMS ATILIYOR

İHA'nın haberine göre; Türkiye'de bin 200 hastane arasında sadece 17 hastanede bulunan HIMS 6 Dijital Hastane Belgesi'ne sahip olan İzzet Baysal Devlet Hastanesi dijitalleşme konusunda yeniliklere imza atarak, cep telefonlarını sağlık alanında kullanmaya başladı. Kağıtsız ve yalın uygulamaların olduğu ve güvenli tedavinin uygulandığı bir devlet hastanesi olma yolunda Türkiye'de model olmak için çalışan İzzet Baysal Devlet Hastanesi, muayene sonrasında reçeteleri de "reçete şifresi" olarak cep telefonlarına SMS ile gönderiyor.

Dijital uygulamalarını geliştirirken hastalarından aldıkları geri dönüşlere önem verdiklerini belirten İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Emin Demirkol, "Hastalarımızdan MR, Tomografi, Patoloji raporumuz çıktı mı, çıkacak mı gibi geri dönüşler alıyorduk. Hastalar görüntüleri çekildikten sonra mutlaka hastaneye soruyorlar ve çıkmadığı zaman geri dönüyorlar. Bir başka gün tekrar tekrar gelmek zorunda kalıyorlardı. Biz de bu sıkıntıyı gördük ve SMS sistemimizi buna da entegre edelim dedik. Şu anda MR, Pataloji ve Tomografiler çekildiğinde, raporlar onaylandığında, hastaların sistemde kayıtlı olan cep telefonlarına "MR raporunuz çıkmıştır", "Tomografi raporunuz çıkmıştır" diye uyarı mesajı geliyor. Hastamız da buraya gelerek sonucunu alıyor ve doktoruna gösterebiliyor" dedi.

MUAYENE SIRASI CEP TELEFONU İLE ALINABİLECEK

Dijitalleşmenin bir halkası olarak cep telefonlarına indirilebilen uygulama üzerinde çalıştıklarını ifade eden Demirkol şunları kaydetti: "Yakın zamanda bu dijitalleşmenin bir halkası olarak cep telefonlarımızdan Google Play Store üzerinden uygulama indirilebilecek. Bu sistem içerisinde, bütün laboratuar sonuçlarımızı, radyoloji sonuçlarımızı raporlarıyla birlikte, daha önce olduğumuz muayeneleri, devletimizin E-Nabız sistemine de entegre olarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) almayı ve hastanemize gelerek tıbbi sekreterlerimizden aldığımız sıraları cep telefonumuzla gerçekleştirerek direk doktora gitme noktasında bu uygulama içerisinde yapmış olacağız. Bunu da whatsApp hattımızdan gelen önerilerle geliştireceğiz. Sistemi kullanacak olan vatandaşlarımızın önerileri bizim için çok önemli."