İzmir'de yaşayan Okan Ünsel 6 yıl önce dondurduğu spermlerle baba oldu

İzmir'de 6 yıl önce 'testis kanseri' tanısı konulan 25 yaşındaki Okan Ünsel, tedavi öncesinde doktorunun önerisiyle dondurttuğu spermleri sayesinde baba oldu. Ameliyat sonrasındaki tetkiklerde bir tek canlı sperm hücresi kalmadığı için 'baba olamaz' denilen Ünsel, dondurulmuş spermleriyle 25 yaşındaki eşi Evin Ünsel'e uygulanan tüp bebek tedavisi sonucunda hayaline kavuştu. Eşi Evin ile mutluluk içinde kızları Ekin'i kucağına alan Okan Ünsel, "Mucize yaşıyoruz" dedi.



DHA'nın haberine göre; Okan Ünsel'e, 2011 yılında acil tıp teknisyeni olarak çalıştığı Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Işık Özgü tarafından yumurtalık kanseri tanısı konuldu ve acil ameliyat kararı alındı. Opr. Dr. Özgü, bu ameliyat sonrasında sperm üretiminin eskisi gibi olamayabileceğini belirterek, Ünsel'e ileride baba olmak istiyorsa spermlerini dondurtmasını önerdi. Ünsel bu öneriyi yerine getirdi ve kanser ameliyatı olacağı gün aynı hastanede spermleri donduruldu.



Ameliyatın ardından Aliağa Tüpraş'ta çalışmaya başlayan Okan Ünsel, kötü günleri geride bırakıp sağlığına kavuştu. Ancak ameliyat öncesi normal olan sperm testleri ameliyat sonrasında kötü çıktı. Rapordaki 'canlı tek bir sperm hücresine rastlanmadı' ibaresi Ünsel'i üzdü.



EVLENMEDEN ÖNCE SÖYLEDİ



Okan Ünsel, Mart 2016'da hemşire Evin Bor ile yaşamını birleştirmeye karar verirken, sevdiği kadına yaşadıklarını, tetkik sonuçlarını, baba olamayacağını açık dille anlattı. Evin hemşire, eşinin çocuk sahibi olma arzusu karşısında Ünsel'e dondurulmuş spermleriyle tüp bebek tedavisine başvurmayı önerdi. Çift bir umutla hastanenin Tüp Bebek Merkezi'nde Opr. Dr. Dilek Aslan'ın yanında aldı. Dondurulmuş spermlerle elde edilen embriyonun transferi sonrasında Evin hemşire hamile kaldı. Evin Ünsel, 22 Temmuz'da 'mucize' dedikleri bebekleri Ekin'i dünyaya getirdi.



EKİN BEBEK MUTLULUĞU



2 kilo 970 gram ağırlığında, 48 santimetre boyunda dünyaya gelen bebeğinin doğumunu beklerken büyük heyecan yaşadığını belirten genç baba Okan Ünsel duygularını şöyle dile getirdi:



"Doktorum kanser ameliyatı öncesinde spermlerimi dondurtmamı önerirken ben yaşayıp yaşamayacağımı düşünüyordum. Şimdi bakınca o gün doktorumun doğru önerisi, benim de o öneriyi dikkate almam sayesinde bugün bir mucizeyi yaşıyoruz. Ameliyattan sonra sperm sonuçlarım negatifti. Hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacaktım. Dondurulan sperlerim sayesinde baba oldum. Bütün doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Mutluluğumuzu anlatacak sözcük yok."



Genç anne Evin Ünsel de, "Eşimin çok çocuk istediğini, olmayacağı için çok üzüldüğünü biliyordum. Benim için dondurulmuş spermlerinin az, canlı olması yeterli umuttu. Çocuğumuzun olacağına çok inanıyordum. Ekin bir mucize. Çok mutluyuz" dedi.



İSTERLERSE KARDEŞİ DE OLUR



Hastanenin Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Dilek Aslan, özellikle gençlik çağında bazı kanser türlerinin artık tedavi edilebilen kanserlerden olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Ancak hastaların bir kısmı kemoterapi ya da radyoterapi gibi uygulamalardan sonra üreme yeteneğini kaybedebiliyor. Ancak bu tedavilere başlamadan önce doğru yönlendirilmeyle eğer sperm ya da yumurta hücreleri dondurulabilirse bu kişilerin gelecekte anne baba olmaları ve biyolojik bebeklerine sahip olma şansları korunabiliyor. Okan bey de ameliyat öncesinde bilinçli bir şekilde doktorunun yönlendirmesiyle bize başvurdu. Biz birkaç tüp halinde sperm hücrelerini dondurduk. Ünsel çifti anne baba olmaya karar verdiklerinde canlı hücre olmadığı, tedavi sonrasında sperm üretiminin durduğu saptandı. Bu nedenle biz daha önceden dondurduğumuz sperm hücrelerini kullanarak tüp bebek tedavisi uyguladık. Şimdi bebek sahibi oldular. Ekin bebeğe isterlerse birkaç yıl sonra kardeş de gelebilir. Çünkü 4- 5 kardeş yapabileceğimiz kadar dondurulmuş sperm mevcut."

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