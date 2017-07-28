Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü mesajı!

"Sağlıklı bir nefesin bir devletten daha kıymetli olduğunu bilen bir atanın torunlarıyız" diyen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Toplum sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir bulaşıcı hastalık da hepatitlerdir. Hepatit, en basit anlamıyla karaciğerin iltihabıdır ve pek çok nedene bağlı olarak oluşmaktadır.

Viral hepatitlerin virüs tipleri A, B, C, D ve E’dir. Yılda 1,3 milyon insanın bu virüslere bağlı hastalıklardan öldüğü tahmin edilmektedir.

Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak günümüze kadar uzanan bulaşıcı hastalıklarla mücadelede son 15 yılda hükümet, devlet ve millet olarak çok iyi bir noktaya geldik. Özellikle aşılamada elde ettiğimiz uluslararası başarı bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin temel taşını oluşturdu.

Aşılama ya da basit tedbirlerle korunması mümkün olan hastalıklar çok can kaybına neden olurken bugün dünyada 13 antijene karşı ücretsiz aşı uygulayan nadir ülkelerden biriyiz.

Özellikle Hepatit C virüsüne karşı üretilen yeni nesil ilaçlar oldukça pahalı olmasına rağmen ülkemizde ücretsiz olarak uygun olan hastalara başarıyla uygulanmaktadır.

Ülkemizde aşılamada elde edilen uluslararası başarı, temiz su kaynaklarına ulaşım ve sosyoekonomik göstergelerin iyileşmesi gibi etkenler sonucunda viral hepatit vaka sayıları değişik oranlarda düşmüştür.

Ölümcül olabilen Hepatit B virüsünden korunmanın en etkili yolu ise aşılanmaktır. Güvenli ve etkili olan Hepatit B aşısı ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarımızda başarıyla uygulanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü, “Dünya Hepatit Günü”nün bu yılki temasını, “Hepatitin Eliminasyonu (ortadan kaldırılması)” olarak belirlemiştir. Bu amaçla yapılacak etkinliklerin, hepatitten korunmaya ve ülke insanımızın sağlığının geliştirilmesine katkı sağlamasını yüce Allah’tan temenni ederim."