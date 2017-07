Kot taşlama atöülyesinde çalışan silikozis hastası Akif Okul hayatını kaybetti!

İstanbul'da kot taşlama atölyelerinde çalışırken yakalandığı silikozis hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akif Okul'un cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde toprağa verildi.



Yaklaşık 16 yıl önce Kocaköy ilçesine bağlı Ambar köyünden ailelerinin geçimini sağlamak için İstanbul'a giden ve denetimsiz kot taşlama atölyelerinde kum püskürtme yöntemiyle kot taşlama, ağartma işinde çalışırken silikozis hastalığına (çöl akciğeri hastalığı) yakalanan Okul, bir süredir tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Okul'un cenazesi Ambar köyünde toprağa verildi. Okul gibi aynı hastalıkla mücadele eden arkadaşları merkez Bağlar ilçesindeki taziye evinde aileye başsağlığı diledi.



"KİMSE PARA İÇİN HAYATINI RİSKE ATMASIN"



Silikozis hastası Mehmet Tektaş, kot taşlama işinin bu hastalığa neden olduğunu bilmediklerini söyledi. Tektaş, çalışırken rahatsızlandıklarında atölye sahiplerinin devlet hastanesine değil, kendi belirledikleri özel hastanelere gitmeleri için yönlendirdiklerini, hastalıklarının kendilerinden gizlendiğini savundu.

Sigortasız ve iş güvencesi bulunmayan koşullarda çalıştıklarını ifade eden Tektaş, şöyle konuştu: "Maske kullanmamız gerekirken küçük bir bez parçasıyla toz duman içinde çalışıyorduk. Vefat eden arkadaşımız son yıllarda makineye bağlı yaşıyordu. Durumumuz belli, hiçbir işte çalışamıyoruz. Bu işin sonu ölümdür. Kimse para için hayatını riske atmasın. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması lazım. İnsan sağlığı için her şeyini verir. Ancak sağlık gittikten sonra her şeyini versen de geri gelmez. Yetkililerin bu işe el atmalarını istiyorum. 5 yıl bu işte çalıştım. Şu an cezasını çekiyorum. Ciğerlerimizin yarısı gitmiş durumda. Bir merdiven çıktığımda bile nefesim daralıyor."

HASTA YATAĞINDAN KALKIP TAZİYEYE GELDİ

Silikozis hastalığından dolayı yatağa bağımlı hale gelen Ramazan Tektaş, arkadaşının ailesine taziye ziyaretinde bulunmak için hasta yatağından kalkıp geldiğini anlattı.

Bu hastalığa yakalananların yüzde 80'inin ilerleyen zamanlarda yatalak hale geldiğini ifade eden Tektaş, vefat eden arkadaşının ailesi için destek beklediklerini belirtti.



Silikozis hastası Muhittin Çiçek, hastalıkları nedeniyle rahat nefes alamadıkları için hiçbir işte çalışamadıklarını söyledi.

Yürümekte dahi zorlandığını dile getiren Çiçek, "Bu işte 2 yıl çalıştım. Ancak hayatımın geri kalan yıllarında çilesini çekiyorum. Bazı insanlar gibi çocuklarımla oyun, futbol oynayamıyorum, koşamıyorum" diye konuştu.



Okul ile aynı iş yerinde çalışan Mehmet Tektaş ise arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Aynı hastalıkla mücadele ettiğini anlatan Tektaş, gereken önlemlerin alınmaması halinde bu hastalığa yakalananların ve ölümlerin artacağını düşündüğünü aktardı.

Tektaş, "Birçok arkadaşımla kot taşlama atölyelerinde çalıştık. Daha sonra silikozis hastalığına yakalandığımızı öğrendik. Bu hastalık bedenimizde gittikçe ilerlemeye başladı. Devletimizden vefat eden arkadaşımızın ailesine sahip çıkmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.