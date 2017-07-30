Gen tedavisi 2 bebeği kanserden kurtardı

İngiltere'de doğuştan lösemi hastası olan 2 bebeğe, kalıtsal hastalıkları yok etmek amacıyla geliştirilen yeni bir gen değiştirme tekniği (TALENS) uygulandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Great Ormond Street Hastanesi’nde gerçekleşen aktarımla bebeklerden alınan bağışıklık hücreleri laboratuvarda kanserli hücreleri tanır hale getirildi. Ardından bu genetiği değiştirilmiş bağışıklık hücreleri hasta bebeklere nakledildi. Tedavi sonrası bebeklerden birinin 16, diğerinin ise 18 aydır tümörsüz olarak yaşamını sürdürdüğü açıklandı. Ancak bazı bilim insanları, bu tekniğe “tasarım bebekler” olarak adlandırılan ve her türlü özelliği belirlenen nesillerin yaratılabileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.