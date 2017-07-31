Ödemin nedenleri! Ödem hangi hastalıkların habercisi olabilir?

Yazlık ayakkabım ayağıma olmuyor, yüzüğüm parmağıma dar geliyor, tartıda bir günde 2 kilo daha fazla çıktım.. Tüm bu söylemlerin nedeni, hava sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak vücutta görülen ödem oluşumu olarak gösteriliyor. Ödemden korunmanın yolu ise birkaç pratik tedbir almaktan geçiyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, yaz aylarında ödem sorunu ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması ile birlikte pek çok insan vücudundaki ödem oluşumundan, el, ayak ve gözlerinin şişmesinden şikayet etmektedir. Ödem vücutta aşırı sıvı birikimi olarak tanımlanır. Sıklıkla bacağın ön yüzünde olmak üzere; ayak sırtında, ellerde, göz kapaklarında, genital bölgede ya da vücudun tamamına yayılmış olarak da görülebilir. Tek taraflı veya çift taraflı olabilir. Ödem, uygun kıyafet ve ayakkabı seçimi zorunluluğu, estetik görünüm gibi değişiklikler nedeniyle kişinin günlük yaşam akışını olumsuz etkilemektedir. Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde ödemin daha yaygın görülmesinin nedeni, sıcağın etkisiyle ciltte bulunan damarların genişlemesidir.

ÖDEM ÖNEMLİ HASTALIKLARA İŞARET EDEBİLİR

Vücutta ödem; aşırı tuz tüketimi, hareketsizlik, gebelik gibi durumlarla adet öncesi dönemde ve bazı ilaçlara bağlı olarak görülebilmektedir. Bunun dışında kalp, karaciğer, böbrek ve tiroit hastalıklarının da habercisi olabilir. Bacakta tek taraflı ödem damarsak yetmezlikte görülürken; çift taraflı ödem genellikle, kalp yetmezliği, siroz veya böbrek hastalıklarını akla getirmektedir.

Sabahları yüzünüzde ve göz kapaklarınızda şişlik ile uyanıyorsanız, sabah akşam kilo farkınız barizse ve kullandığınız yüzük ile bileklikleriniz sizi sıkıyorsa, bacakların ön yüzüne başparmağınız ile bastırdığınızda çukurluk oluşuyorsa ödeminiz var demektir. Bu durumda mutlaka altta yatan bir karaciğer, kalp, böbrek veya tiroit hastalığının değerlendirilmesi için uzman görüşü alınmasında fayda olacaktır.



ANANAS, SALATALIK VE MAYDANOZ TÜKETİN

Ödemin tedavisinde öncelikle altta yatan nedeni tedavi etmek esastır. Bunun yanında tuz tüketimini azaltmak, egzersizi arttırmak ve ödem çözücü gıdalar tüketmek de faydalı olacaktır. Salatalık, ananas, maydanoz, kivi, yeşil çay ve su tüketimi en iyi ödem çözücü gıdalardandır. Bunun dışında bulunulan ortamın ısısının belirli bir seviyede tutulması, bol su içmek, sık sık duş almak ve sıcak havada güneş altında uzun süre geçirmemek de alınabilecek önlemlerdendir.