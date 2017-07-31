SAĞLIK
Üremeyi artırmaya yardımcı gıdalar!
31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:38:26 | Güncelleme: 15:13:06
Op. Dr. Betül Görgen, üreme sağlığına katkısı dokunacak besinler hakkında bilgi verdi
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Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, üreme konusunda faydalı 10 gıda hakkında şu bilgileri verdi:
AVOKADO: Mükemmel bir vitamin, lif, esansiyel yağ, mineral, protein ve karbonhidrat kaynağıdır. Özellikle E vitamini açısından çok zengindir. Yapılan çalışmalarda döllenmiş yumurtanın rahme tutunmasında faydalı olduğu görülmüştür. Aynı zamanda folik asit bakımından çok zengindir. Alırken olgun olanları tercih edilmelidir. İnce ince dilimlenerek tüm öğünlerde kullanılabilir.
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BALKABAĞI: Yenebilecek en sağlıklı ve besleyici sebzelerden biridir. Vitamin, mineral ve lif kaynağıdır. Çok iyi bir antioksidandır. Bol miktarda beta karoten içerir ki bu progesteron hormonunun üretimine yardım eder. Sperm sayısını ve kalitesini iyileştirir.
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TURP: Mükemmel bir antioksidan olan resveretrol içerir. Bu madde yaşla ilgili kısırlıkta önemlidir. Kan akımını düzenleyen nitrat açısından da zengin olduğu için atletler tarafından da bolca tüketilir. Bu özelliği sayesinde tüp bebek tedavisinde de embriyonun tutunmasını olumlu etkilemek için bolca tüketilmesi önerilir.
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SOMON: Büyük bir protein kaynağıdır, aynı zamanda antiimflamatuar etkiye sahip omega 3 içerir. Araştırmalar kadın üremesinde omega 3’ün optimal seviyede olmasının çok önemli olduğunu ortaya koymuştur. Genel sağlık açısından da kalp-damar, beyin ve göz sağlığı konusunda mükemmel bir gıdadır.
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YUMURTA: Çok besleyici ve zengin bir gıdadır. İçerdiği “kolin”in fetal gelişim üzerine olumlu etkileri bildirilmiştir. Aynı zamanda vitamin, mineral ve yağ içeriği yoğundur. Mükemmel bir protein kaynağıdır.
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CEVİZ: Adeta bir sağlık paketi olan cevizin en önemli özelliklerinden biri, prostat ve meme kanseri riskini azaltmasıdır. Omega 3 ve E vitamini açısından zengin olup, sperm kalitesini olumlu etkiler. Benzeri sert kabukluların adeta kralıdır. Özellikle günde bir avuç cevizin sperm kalitesini, sayısını artırdığı ve şeklini düzelttiği bilinmektedir.
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KİNOA: Çok besleyici küçük taneciklerdir. Gluten içermez, vitamin, mineral açısından çok zengindir. Karbonhidrat içeriği açısından kuskus ve buğdaya mükemmel bir alternatiftir. Gerçek bir “süper gıda”dır.
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Müthiş bir antioksidandır. Serbest radikallerin sebep olduğu hasarı yavaşlatır ve önler. Ayrıca DNA hasarı tamiri sayesinde anti-kanser özellikleri vardır.
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SU TERESİ: Turpgillerden bir sebze olup, zengin vitamin C, K, kalsiyum, beta karoten ve iyot içeriğine sahiptir. Batı tipi diyette pek kullanılmaz.
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NAR: Başta vitamin C ve K olmak üzere folik asit ve diğer minareller açısından da zengindir. Anti aging, anti kanser özellikleri vardır. Kalp damar ve kemik sağlığını olumlu etkiler. Anti enflamatuardır. Eski Pers’te verimin ve üremenin sembolü olarak da kullanılmıştır. Aşırıya kaçmadan içilen nar suyu gebelik esnasında da çok faydalıdır.
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KUŞKONMAZ: Zengin bir vitamin C ve folat kaynağıdır. Öğünlere eklenmesi oldukça faydalıdır. Hem kadın hem de erkek üreme kapasitesini olumlu etkiler.
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“EĞLENCELİ, LEZZETLİ, RENKLİ VE FANTASTİK GIDALAR TÜKETİN”
“İyi beslenme, üreme sağlığı konusunda çok önemli bir faktör. Ebeveynlerinizin ve onların ebeveynlerinin beslenmesi bile gelecek nesilleri etkileyebilir. Avokado rahim içi hattı düzeltirken, balkabağı sperm kalitesi ve sayısını artırıyor.
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Hepimiz her gün, hormonlarımızı bozan kimyasallarla, yumurta ve sperme zarar veren serbest radikallerle ve vücudumuzu negatif etkileyen stresle karşı karşıyayız.
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Çocuk sahibi olmak da bir çiftin alabileceği en büyük sorumluluklardan biridir. Bu yüzden ne yiyip ne yemeyeceğimiz çok önemlidir. Bu nedenle son zamanlardaki çalışmalar iyi kalitede sperm ve iyi kalitede yumurta oluşması, sağlıklı gebelik elde edilmesini hedeflemektedir.
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Yapılan araştırmalar büyükanne ve büyük babalarımızın beslenmesinin, iki jenerasyon sonrasının taşıdığı ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yani gebelik öncesi sağlıklı beslenme programı ile çocuklarımızın gelecekteki sağlığını programlayabiliyoruz.
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Tüketeceğimiz gıdalar eğlenceli, lezzetli, renkli ve fantastik olmalı. Yemek için yaşamalıyız, yaşamak için yememeliyiz.”