SAĞLIK

Üremeyi artırmaya yardımcı gıdalar!

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:38:26

Op. Dr. Betül Görgen, üreme sağlığına katkısı dokunacak besinler hakkında bilgi verdi

  • 1 Üremeyi artırmaya yardımcı gıdalar!
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    Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, üreme konusunda faydalı 10 gıda hakkında şu bilgileri verdi:

    AVOKADO: Mükemmel bir vitamin, lif, esansiyel yağ, mineral, protein ve karbonhidrat kaynağıdır. Özellikle E vitamini açısından çok zengindir. Yapılan çalışmalarda döllenmiş yumurtanın rahme tutunmasında faydalı olduğu görülmüştür. Aynı zamanda folik asit bakımından çok zengindir. Alırken olgun olanları tercih edilmelidir. İnce ince dilimlenerek tüm öğünlerde kullanılabilir.

  • 2 Üremeyi artırmaya yardımcı gıdalar!
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    BALKABAĞI: Yenebilecek en sağlıklı ve besleyici sebzelerden biridir. Vitamin, mineral ve lif kaynağıdır. Çok iyi bir antioksidandır. Bol miktarda beta karoten içerir ki bu progesteron hormonunun üretimine yardım eder. Sperm sayısını ve kalitesini iyileştirir.

  • 3 Üremeyi artırmaya yardımcı gıdalar!
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    TURP: Mükemmel bir antioksidan olan resveretrol içerir. Bu madde yaşla ilgili kısırlıkta önemlidir. Kan akımını düzenleyen nitrat açısından da zengin olduğu için atletler tarafından da bolca tüketilir. Bu özelliği sayesinde tüp bebek tedavisinde de embriyonun tutunmasını olumlu etkilemek için bolca tüketilmesi önerilir.

  • 4 Üremeyi artırmaya yardımcı gıdalar!
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    SOMON: Büyük bir protein kaynağıdır, aynı zamanda antiimflamatuar etkiye sahip omega 3 içerir. Araştırmalar kadın üremesinde omega 3’ün optimal seviyede olmasının çok önemli olduğunu ortaya koymuştur. Genel sağlık açısından da kalp-damar, beyin ve göz sağlığı konusunda mükemmel bir gıdadır.


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  • 5 Üremeyi artırmaya yardımcı gıdalar!
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    YUMURTA: Çok besleyici ve zengin bir gıdadır. İçerdiği “kolin”in fetal gelişim üzerine olumlu etkileri bildirilmiştir. Aynı zamanda vitamin, mineral ve yağ içeriği yoğundur. Mükemmel bir protein kaynağıdır.

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