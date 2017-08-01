Yüksek ateşle giden Sudenaz Gezen hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince İlçesi’nde idrar yollarından rahatsız olan Sudenaz’a (3) bir ay önce Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde HÜS (Hemolitik Üremik Sendrom) teşhisi konuldu.

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre; Sudenaz, önceki gün yüksek ateş şikâyetiyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı. İdrar tahlili ve kan tahlili yapılan Sudenaz’a serum takıldı. Sonda da takıldığı öne sürülen minik kız yapılan müdahalelere rağmen can verdi. Baba Necdet Gezen, yanlış müdahale nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Hastane yönetimi ise çocuğun solunum yetmezliği, akut böbrek yetmezliği ve akciğerde sıvı toplanması ön tanıları ile tıbbi tedavisine başlandığını ancak sevk planlaması yapılırken ani kalp durması geliştiğini belirtti.