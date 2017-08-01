40 yaşından sonra yaptırılması gereken 10 test!

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Buraya kadar tablo son derece güzel olsa da bir de madalyonun diğer tarafı var: Dünyada en sık görülen hastalıklardaki risk faktörlerinde “yaş” ilk sıralarda yer alıyor. Bu demek oluyor ki yaş aldıkça hastalıklar açısından riskimiz de artıyor. Özellikle 40 yaş ve sonrasında...