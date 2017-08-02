Bebek 'hamile' doğdu
SAĞLIK

Hindistan'da bir bebek karnında ikiziyle doğdu

Hindistan'ın Mumbra kentinde bir bebeğin, dünyaya geldikten sonra karnında ikizini taşıdığı ortaya çıktı

01 Ağustos 2017 Salı, 16:08:44 Güncelleme: 02 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:54:01 HABERTURK.COM

İndependent'ın haberine göre Mumbra'daki hastanede çalışan radyologlar, rutin kontrol sırasında 19 yaşındaki bir annenin dünyaya getirdiği erkek bebeğin karnında olağandışı kütleler fark etti. 

Doktorlar doğumun ardından, kadının karında bir kol ve beyin olduğunu gördü. Ameliyat sonrasında karnındaki 7 santimetrelik fetüs çıkarılırken bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 

'FETÜS İÇİNDE FETÜS' 

Tıpta "fetüs içinde fetüs" olarak adlandırılan bu durumda bebeğin içinde paraziter bir cenin büyüyor. Doktorlar dünyada daha önce buna benzer 200 kayıtlı vakanın olduğunu söylerken, bu durumun yetişkin insanlarda da olabileceğini ve uzun yıllar sonra fark edilebileceğini söylüyor. 

Jenny Kavanagh adlı kadın, 40 yıl boyunca karnında 10 cm'lik bir kütle büyüterek bu alandaki rekorun sahibi olarak kayıtlara geçmişti.  

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