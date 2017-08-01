Sigara bağımlılığından akupunktur ile de kurtulabilirsiniz!

Dr. Selin Baran, "Akupunktur günümüzde tüm dünyada sigara bağımlılığının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle yoksunluk belirtilerinin tedavisinde son derece etkilidir" ifadelerini kullandı.



Sigara ve sigarayı bırakma yöntemlerinden akupunktur hakkında yazılı açıklama yapan Baran, her yıl dünyada yaklaşık 5 milyon kişinin sigara ve tütün kullanımına bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini belirterek, sigara ve tütün kullanımının önlenebilir ölüm nedenlerinde ilk sırada yer aldığını vurguladı.



Sigaranın sağlığa zararının tartışılmaz bir gerçek olduğuna işaret eden Baran, buna rağmn ölümcül bir etkisine henüz rastlamadıkları için sigara içenlerin genellikle konunun önemini göz ardı ettiklerini bildirdi.



Baran, şunları kaydetti: "Sigara dumanı içerisinde yaklaşık 4 bin belgelenmiş toksin vardır. Sigara ile ilişkili hastalık ve rahatsızlıkların listesi uzun olup, akciğer kanseri ve yüksek tansiyon gibi hastalıkları içerir. Kısacası, sigara içmek açık ve mevcut bir tehlikedir ve sigarayı bırakmak için yüzlerce neden vardır. Buna rağmen birçok içici sigarayı bırakmayı zorlu bir süreç olarak görmektedir. Sigara içenlerin bırakmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış çeşitli yöntemler vardır. Nikotin bantları ve elektronik sigara gibi bunların çoğuyla ilgili sorun, bağımlılık yapabilecekleri ancak daha az zararlı olduklarıdır. Sigara bırakmaya yardımcı olan ilaçlar ise ilaç kullanmayı sevmeyen içiciler tarafından tercih edilmemektedir."

Bunların aksine akupunkturun hiçbir olumsuz yan etkisi olmadığını ve bunun yerine başka olumlu yan etkilere de neden olabildiğini ifade eden Baran, Amerikan Ulusal Akupunktur Detoksifikasyonu Derneği'nin bağımlılıkların tedavisinde akupunkturun etkinliğini gösteren kanıtlar yayınladığını dile getirdi.

Baran, şu bilgileri paylaştı: "Akupunktur günümüzde tüm dünyada sigara bağımlılığının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle yoksunluk belirtilerinin tedavisinde son derece etkilidir. Sigarayı bırakmaya çalışan insanlar akupunktur sayesinde daha az sinirlilik, daha iyi ruh durumu, azalmış içme isteği ve daha iyi uyku göstermişlerdir. Akupunktur ayrıca sigarayı bıraktıktan sonra kilo artışını önlemektedir.

Sigara bağımlılığı tedavisinde akupunktur için kulak için 5, el ve ayaklar için 6 nokta bulunmaktadır. Akupunktur iğneleri steril ve antiallerjik tek kullanımlık ince uçlu iğnelerdir. Uygulama sırasında acı duyulmaz. Klasik iğneli, lazer ve elektrikli akupunktur seçenekleri vardır ve sigara bağımlılığında hepsi etkilidir. Üst üste 4 seans yeterlidir. 15. gün ve 1. ayda güçlendirme seansları yapılabilir. Seanslar 20 dakika sürer."