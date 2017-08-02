Uzun yaşamın sırrı
SAĞLIK

‘Yulaf ezmesiyle uzun yaşadık’

Dünyanın en yaşlı ailesi olarak bilinen Donnelly’ler, uzun yaşamanın sırrını ‘yulaf ezmesi’ olarak açıkladı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:54:10 Güncelleme: 11:13:53

İrlanda'da yaşlarının toplamı 1075 yıl 68 gün olan ve dünyanın en yaşlı ailesi olarak bilinen Donnelly’ler, uzun yaşamanın sırrını ‘yulaf ezmesi’ olarak açıkladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Guinness’e girmeye hazırlanan 13 üyeli ailenin yaşları 72 ile 93 arasında değişiyor. İngiliz Telegraph Gazetesi’ne konuşan ailenin en genç üyesi Leo Donnelly (72) beslenme alışkanlıklarını şöyle anlattı: “Tavuk, sucuk, yumurta, bahçede yetişen sebzelerle beslendik. Ama yulaf lapasını yalnızca sabahları değil akşamları da yiyoruz.”

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