‘Yulaf ezmesiyle uzun yaşadık’

İrlanda'da yaşlarının toplamı 1075 yıl 68 gün olan ve dünyanın en yaşlı ailesi olarak bilinen Donnelly’ler, uzun yaşamanın sırrını ‘yulaf ezmesi’ olarak açıkladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Guinness’e girmeye hazırlanan 13 üyeli ailenin yaşları 72 ile 93 arasında değişiyor. İngiliz Telegraph Gazetesi’ne konuşan ailenin en genç üyesi Leo Donnelly (72) beslenme alışkanlıklarını şöyle anlattı: “Tavuk, sucuk, yumurta, bahçede yetişen sebzelerle beslendik. Ama yulaf lapasını yalnızca sabahları değil akşamları da yiyoruz.”