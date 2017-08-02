Titanyumdan "vücut parçası" üretiliyor

Üç boyutlu yazıcılarla titanyum malzemeden göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde kullanılmak üzere titanyum malzemeden üretilen "vücut yedek parçaları" ateşli yaralanma ya da herhangi bir kaza sonrası uzuvlarını kaybeden hastalara umut oluyor.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezinde (METÜM) üç boyutlu yazıcılar ile kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde kullanılmak için "titanyum" malzemeden vücut parçası üretiliyor.



Gaziler ve güvenlik faaliyetlerinde yaralananlar için kurulan METÜM, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptığı anlaşma ile her türlü kaza sonrasında vücutta kaybedilen bölgenin aynısını birebir üreterek, hastaların hayatını kolaylaştırıyor.



Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, METÜM'ün insanın kafatasında kopan bir parçanın ya da vücudundaki başka bir kemiğin adeta yedek parçasını, üç boyutlu yazıcıyla üreten bir merkez olduğunu söyledi.



Erdöl, METÜM'de ateşli yaralanmalar, omurga eğrilikleri, kafatası, çene ve başka bir bölgede kopan kemiklerde kullanılmak üzere kişisel sertifikalı ürünler üretildiğini belirterek, şu bilgileri aktardı: "Doktor ameliyat öncesinde hangi bölgeye müdahale edeceğini ve ameliyatın boyutunu kolaylıkla tespit edebiliyor. Tomografi ile çekilmiş görüntüler üç boyutlu sisteme taşınıyor ve üç boyutlu yazıcıdan titanyum malzeme ile hazır hale getiriliyor. Proje, tasarım ve üretimi hepsi bir arada yapılan kamudaki tek merkez. Türkiye'deki bütün hastalara açık bir merkez. Biz de gerekli mali katkıyı vererek burayı biraz daha büyütüyoruz."



Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuyla yapılan anlaşma gereği üretilen malzemelerin geri ödeme kapsamına alındığını bildiren Erdöl, "Şu anda METÜM'e müracaat eden başta gazilerimiz ve diğer hastalarımız herhangi bir ücret ödemeden devletin imkanları ile tedavi olabilmektedir. Bunu sağlayan SGK ve Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"BÜTÜN BRANŞLARDA HİZMET VERİYORUZ"



METÜM Müdürü Simel Ayyıldız da kafatası, yüz ya da vücudun diğer bölgelerinde şekillendirmesi zor olan bölgelerde, kişiye özel tasarımlar yaparak titanyumdan vücut parçası ürettiklerini anlattı.



Plastik modelleme açısından da imkan kabiliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Ayyıldız, şöyle devam etti: "METÜM, hastanın ameliyat öncesi ve sonrasını baştan sona görebilmesi için hizmet verebilen bir merkez. Bunun için üç boyutlu plastik modelleme makinesi kullanıyoruz.



Tasarımlar için kullandığımız özel medikal yazılımların yanı sıra üretim için de plastik ve metal yazıcılar kullanıyoruz. Burada titanyum ve paslanmaz çelikten üretim yapabiliyoruz. Ayrıca medikal implantların yanı sıra diş hekimliğine de metal alt yapı üretiyoruz. Bunlar tamamen kişiye özel üretimler olduğu için şu anda Türkiye'de tasarımdan üretime her şeyin aynı yerde yapıldığı böyle bir merkez yok."



Merkezde çalışan mühendislerin, hekimlerin hastaları için talep ettikleri ürünleri hastanın tomografisi üzerinden üç boyutlu hale getirdiğini aktaran Ayyıldız, "Hekimden ne istediğini öğrendikten sonra ne tarz bir tasarım yapmamız gerekiyorsa onu tasarlıyoruz. Tasarımımızı gösteriyoruz. Hekim onay verdikten sonra da bunu elinde görebileceği hale getirip plastik çıktısını kendisine verebiliyoruz. 'Bu benim için uygundur' derse, metalden üretiyoruz ve hastaya uygulanabilir hale getiriyoruz." dedi.



Türkiye'de tedavi olan yabancı uyruklu hastalara da hizmet verdiklerini ifade eden Ayyıldız, uluslararası anlamda da talepleri karşılayabilecek durumda olduklarını söyledi. Ayyıldız, beyin cerrahi, plastik cerrahi, ortopedi, genel cerrahi, kulak, burun, boğaz, göğüs cerrahisi gibi tüm branşlara hizmet ettiklerini kaydetti.