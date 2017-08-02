Bilim insanları mükemmel gülüşün nasıl görünmesi gerektiğini açıkladı!

"Mükemmel bir gülümseme neye benziyor?" sorusuna yanıt arayan bilim insanlarının yaptığı araştırmanın sonuçları PLOS One dergisinde yayımlandı.

Minnesota Üniversitesi'nden Estetik Cerrah Sofia Lyford-Pike, mükemmel gülümsemenin bileşenlerinin tanımını yapmak için iş arkadaşlarıyla birlikte farklı gülümseme tiplerini barındıran üç boyutlu bir animasyon oluşturdu. Akabinde ise araştırmaya 802 katılımcı dahil edildi.

Buna göre; en iyi gülümsemelerin ortak yanında iki temel şey olduğunu keşfettiler. Hafif asimetrik olarak gelişen gülümseme seviliyor. Büyük gülümsemeler ise her zaman da iyi durmuyor. Çünkü konuştuğunuz kişiye pozitif bir etki yaratmak için gülüş alanını, görüş açısı ve dişlerin dengeli bir biçimde görünmesi gerekiyor.



Eğer bunlardan herhangi biri olsaydı yani ağzınızın sol köşesi sağ köşesine göre biraz daha geride kalıp veya kapalı bir gülüş olmasına rağmen dişler görünseydi bu durum katılımcıları rahatsız ederdi.

Sofia Lyford-Pike, "Gözlem yaptığımızda gördük ki başarılı bir gülüşün, doğru miktarda dişleri göstermeye, açı ve genişliğinin iyi ayarlanmasına ihtiyacı var. Çok sade veya abartılı bir şekilde gülümsemek, insanlar üzerinde sahte ya da ürkütücü bir etki yaratıyor" açıklamasında bulundu.

Sofia Lyford-Pike ve arkadaşları, yapılan bu araştırma ile inme veya yüz felci gibi gülümsemeleri değişmiş kişilere yardım etmek istiyor.

Lyford-Pike, ''Bu araştırma, doktorların bilimsel hassaslıkla hedeflerine ulaşmalarına izin verecek. Bu şekilde doktorlar, hastaların gülümsemelerinde odaklanmak istedikleri sorunları hedef alabilecekler'' şeklinde konuştu.