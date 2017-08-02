Amanda Hess, doğum masasında da yeminine sadık kaldı!

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan Dr. Amanda Hess, kendi çocuğunun doğumundan hemen sonra, sancıları başlayan başka bir annenin doğumuna yardım etti.

DHA'nın haberine göre; yan odada sancıları başlayan Leah Halliday-Johnson’un bebeğinin boynuna göbek bağının dolanması sebebiyle acil müdahale gerektiren bu duruma nöbetçi doktoru beklemeden hızla müdahale eden Dr. Hess bebeğin doğumuna yardımcı oldu.

"DR. AMANDA HESS'E ŞAPKA ÇIKARIYORUM"

Hikayeyi bir sosyal paylaşım sitesinde duyuran Dr. Hala Sabry, “Doktor Anneler Grubu üyesi Dr. Amanda Hess’e şapka çıkarıyorum! Bu fotoğraf Dr. Hess ikinci çocuğuna anne olduktan dakikalar sonra çekildi. Dr. Hess sadece bir model gibi görünmekle kalmıyor aynı zamanda yan doğumhanede sancıları başlayan bir annenin doğumuna yardımcı olmak için önlüğünü giyme hazırlığında. Bize sırtına bir önlük daha atmamızı ve terliklerine galoş geçirmemizi söyledikten sonra gidip bebeğin sağlıklı bir şekilde doğmasına yardımcı oldu.” dedi