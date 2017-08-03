Kirsty Weston saçlarını boyamak için aldığı açıcı yüzünden kel kaldı!

İngiltere'nin St. Albans şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Kirsty Weston, saçlarının rengini değiştirmeye karar verdi. Kahverengi olan saçlarını unicorn saç rengine boyamak istedi.

İngiliz The Sun gazetesine göre; önce saçlarını açmak için 5 sterline (yaklaşık 24 lira) aldığı beyazlatıcıyı saçlarına uyguladı. Yaptığı bu uygulama, üç haftasını hastanede geçirmesine sebep oldu.

Kirsty, bu yılın ocak ayında satın aldığı toz ağartıcıyı, paketin içerdiği talimatlara göre uyguladığını iddia etti. Ancak ürünün, paketin içine dahil edilmeyen ve ayrı olarak satın alınması gereken peroksit ile karıştırılması gerekiyordu. Peroksiti aldıktan sonra yama testi yapmayan Kirsty Weston, karışımı saçlarına sürdükten 15 dakika sonra kafa derisinde yanma hissetmeye başladı. Adeta saçlarından yanık kokusu geldiğini söyleyen talihsiz kadın acının çok dayanılmaz olduğunu, başının dönmeye başladığını ve bayılmak üzere olduğunu belirtti.

Ertesi gün yüzü şişmeye başlayan Weston, acil servise başvurdu. Alerjik reaksiyon geçirdiği belirtildi ve genç kadın antibiyotik kullanmaya başladı. Ancak ilerleyen haftalarda ağrısı geçmeyince hastaneye giden kadının ağır yanıkları olduğu tespit edildi.

Doktorun, saçlarını kaldırmasıyla kafa derisinin kalktığını söyleyen Weston, ertesi gün ameliyat edildi. Üç hafta içinde cilt grefti de dahil olmak üzere beş operasyon düzenlendi. Bacağından alının greft kafasına nakledildi.

Ucuz ürün yüzünden kel kaldığını belirten Weston, sözlerine şöyle devam etti: "Saçımı tamamen yok edip, hayatımı böyle değiştireceğini hiç düşünmemiştim. Çok acı çekiyor ve kendime olan güvenimi tamamen kaybetmiştim."

Weston, saçlarının yarısını kaybetti ve kaybettiği saçların tekrar çıkmayacağı söylendi. İki farklı tedavi teklif edildiğini ancak bu tedavilerinin başarısız olabileceğini ifade eden Weston, cilt genişletme tedavisine daha sıcak baktığını söyleyerek, "Ne yapacağımdan emin değilim, cildimdeki greftin iyileşmesine konsantre oluyorum" dedi.