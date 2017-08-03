Nefes borusu ve akciğerden çıkardıklarını saklıyor

İzmir'de göğüs cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu'nun yaptığı operasyonlarda nefes borusundan ve akciğerden çıkardığı cisimler görenleri şaşırtıyor.

Kaptanoğlu'nun meslek hayatı boyunca karşılaştığı 700 vakadan çıkardığı vida, toplu iğne, kolye ucu, diş protezi, oyuncak gibi birçok cisim, dikkat edilmemesi halinde küçük bir parçanın insan hayatını nasıl tehlikeye soktuğunu gözler önüne seriyor.

700'E YAKIN HASTAYA MÜDAHALE ETTİ

1993 yılından bu yana bu tür 700'e yakın hastaya müdahale ettiğini ifade eden Kaptanoğlu, yanlışlıkla soluk borusuna kaçan cisimleri operasyonla çıkardıktan sonra ailelere gösterdiğini, bu parçalardan koku yapma ve mikrop üreme riski olmayanları biriktirdiğini kaydetti.

Boğaza birşey kaçtığı anda hemen müdahale edilmesi gerektiğinin önemine dikkati çeken Kaptanoğlu, "İçerideki yabancı cismin mutlaka çıkarılması lazım. Bazı keskin parçalar, sivri olan parçalar içeride kendi kendine hareket edebiliyor vücutta başka yerlere gidebiliyor. Diğerleri de sık sık enfeksiyon yapıyor ve çocuklar bir türlü sağlıklı olamıyor, ömürleri hep hastalıkla geçiyor" dedi.

Bu tür vakaları en çok çocuklarda gördüklerine dikkati çeken Prof. Dr. Kaptanoğlu, şöyle konuştu: "Bu tür vakalar en fazla ilk 3 yaşta görülüyor. Bunun için ailelerin özellikle eve kuruyemiş ve oyuncak alırken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Erişkinlerde de bu görülüyor. Bunların içerisinde diş protezi, soluk almak için boğaza takılan cihazın demir borusu kaçanlar var. Ayrıca başörtüsünü takarken bayanlar 4-5 tane iğneyi ağızlarına alıyorlar ve o sırada yaşanan bir şakalaşma ve gülme sonucunda iğne ciğerlere kaçıyor. Çoğunu soluk borusundan çıkardık ancak bazı iğneleri ciğeri açıp öyle çıkartıyoruz."

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞE DİKKAT!

Prof. Dr. Kaptanoğlu, bir çocuğun öksürüğünün geçmemesi ve sık sık ciğerlerinden ateşlenmesinin yabancı bir cismi yutmuş olabileceği anlamına geldiğini belirterek, "Çünkü bunlar içeride kaldığı sürece çocuk hastalıktan kurtulamadığı gibi işgal olan ciğerde çürüme yapıyor, ileriki yaşlarda bu ciğerin ameliyatla alınması gerekiyor. Çok kalın bir parça yutarsa ve hava alamaz ise bazen hastaneye yetişmeden bile hayatını kaybedebiliyor." ifadelerini kullandı.