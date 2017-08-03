Anne adayları ve sigara kullananlara 'kahve' uyarısı!

Diyetisyen Dilan Tarhan, aşırı kahve tüketiminin vücuttaki kalsiyum veya demir emilimini azaltabileceğini, bunun da anne karnındaki çocuğun gelişimini etkileyebileceğini belirterek, hamile kadınların haftada en fazla bir ya da iki fincan kahve tüketmeleri gerektiğini vurguladı. Tarhan, sigara içenlerin de kafeini sınırlandırması gerektiğini anlatarak, aksi durumda vücudun strese girebileceğine dikkat çekti.

Batman'da özel bir hastanede görev yapan Diyetisyen Dilan Tarhan, kahve tüketiminin yarar ve zararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahvenin, insan vücuduna olumlu ve olumsuz birçok etki mekanizmasının bulunduğuna dikkat çeken Tarhan, "Kahve beyin üzerinde olumlu etki oluşturur. Özellikle de 'dikkat' üzerinde çok yoğun etkisi vardır. Sabah uyandıktan sonra, özellikle de 09.00 ile 12.00 saatleri arasında tüketilen bir fincan kahve biraz daha dikkat yoğunluğu oluşturabilir" dedi.

"ÖNCE VE SONRA SU İÇMELİYİZ"

Bir fincan kahvenin vücutta iki bardak su kaybına neden olduğuna işaret eden Tarhan, "Bu nedenle hem kahveden önce hem de sonra su tüketimi çok önemli. Kahve içerken su olmazsa olmaz. Kahveyi günde 2 ya da 3 fincandan fazla içmemiz de gerekiyor. Fazla içilmesi durumunda çarpıntı yapabilir. Bunun yanı sıra tansiyon hastası olmayanlarda bile taşikardiye (kalbin hızlı atması) neden olabilir. Aşırı kafein tüketimi belli bir kas yoğunluğu oluşturduğu için depresif ve vücudu stres altında hissetme durumu oluşturabilir" diye konuştu.

"SİGARA İÇENLER VERİM ALAMAZ"

Sigara kullananların kahve tüketimine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Tarhan, "Sigara ile birlikte kahve tüketiminde vücut strese girer. Gün içerisinde verim alamaz. Sigara tüketimi varsa kafein biraz daha sınırlandırılmalı. Vücutta çok fazla yorgunluk oluşturmasın, yararından çok zararını görmeyelim. Bu yüzden sigara tüketimi varsa maksimum 2 fincanla sınırlandırabiliriz. Beraberinde su tüketimini kesinlikle unutmamak gerekir" ifadelerinde bulundu.

"HAMİLELER HAFTADA 1-2 FİNCAN KAHVE TÜKETEBİLİR"

Anne adaylarına da kahve tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulunan Tarhan, şunları kaydetti: "Gebe kadınlarda aşırı olmasa bile günlük bir ya da iki fincan kahve tüketimi vücuttaki kalsiyumu veya demir emilimini azaltabilir. Bu da hem çocuğun gelişimini etkiler hem de annenin kemik yapısını etkileyeceği gibi, ciltte ve tırnakta lekelenme ya da diş çürükleri dışında kemik erimesi gibi durumlar oluşturabilir. Gebelerin en fazla haftada bir ya da iki fincan tüketimi olmalıdır. Aynı zamanda emziren anneler vücutta kalsiyum ve demir döngüsünü sağlayabilmek adına çok fazla kahve tüketmemelidir."

"KAHVE İÇMEYİ BİRDEN BIRAKMAYIN"

Kahve tüketimi olan bireylerin bunu birden kesmemesi gerektiğini anlatan Diyetisyen Tarhan, "Kahve içmeyi birden bırakırsak vücutta belli bir stres evresi yaratacağı için migren ataklarını tetikleyebilir. Aşırı bir kahve tüketimi varsa gün gün azaltarak önce vücudu adapte edip, sonra bırakmalarını tavsiye ediyorum. Aksi taktirde migren atakları olabilir ya da şiddetli baş ağrıları da çekebiliriz" dedi.

"SPOR ÖNCESİ KAHVE TÜKETİMİ FAYDALI"

Spordan önce kahve tüketiminin faydalı olduğuna da dikkat çeken Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Düzenli bir spor hayatımız varsa spordan 45 dakika önce kahveyi tüketmek metabolizma üzerinde belli bir olumlu etkiye neden olur. Hem performans artar hem de metabolizma hızımızı tetikleyebilir. Spor öncesi şekersiz 1 fincan kahveyi öneriyoruz."