Bülent Ecevit Üniversitesinde ilk kornea nakli

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ilk kornea nakli gerçekleştirildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ruhsatlandırma ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından faaliyetlerine başlayan BEÜ Göz Bankası'nda, uzun süredir dış merkezlerde kornea nakli için bekleyen 2 hastaya kornea nakillerinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, sağlık alanında üniversitede her geçen gün yeni bir hizmeti daha faaliyete geçirme çabalarının meyvesini almış olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özellikle bölgede sunulmayan sağlık hizmetlerini sunabilmek için ayrı bir gayret gösterdiklerini vurgulayan Özer, şunları kaydetti: "Bölgemizde önemli bir sağlık hizmetini daha başlatmanın ve kornea nakli için bölge halkının başka bir merkeze ihtiyaç duymadan Zonguldak'ta tedavi görebilmelerinin haklı gururunu yaşıyoruz. Sürecin başlangıcından itibaren büyük emek veren Tıp Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Ali Borazan'a, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal'a, çalışma arkadaşlarına ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerine ve sağlık personeline teşekkür ediyorum."

"İLK KORNEA NAKLİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ BULUNMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Göz Bankası ruhsatı sonrasında bölgede tek kornea nakli yapan merkez durumuna geldiklerini dikkati çekerek, "Bölgemizde referans hastane konumundaki merkezimizde ilk kornea naklini gerçekleştirmiş bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nakil için uzun süredir farklı merkezlerde sıra bekleyen birçok hastamız, bundan böyle bu hizmete merkezimizde kavuşabilecektir." ifadesini kullandı.