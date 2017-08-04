Sonsuz yaşamın kapısı aralandı

Kriyoniks, gelecekte canlandırma umuduyla bedenin düşük sıcaklıklarda korunması yöntemi. Amerika’da ve Rusya’da uygulanan bu teknolojiyle, beden, sıvı nitrojen içinde eksi 196 derecenin altında saklanıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; bilim insanları, kriyojenik tekniğinde önemli bir gelişme yaşadı.
İngiliz Express Gazetesi’nin haberine göre; ABD’li uzmanlar, kriyojenik tekniklerle dondurulan bedenlerin tekrar canlandırılabileceğini kanıtladı. ABD’nin 5 farklı üniversitesinden bilim adamı, zebra balığı yumurtalarını eksi 196 derecede dondurduktan sonra yeniden canlandırdı. Bu gelişmenin kriyonojik teknikle dondurulan binlerce kişinin tekrar yaşama döndürülmesi için umut olduğu belirtiliyor.
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