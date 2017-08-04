Kriyoniks
SAĞLIK

Sonsuz yaşamın kapısı aralandı

Amerika’da ve Rusya’da uygulanan kriyoniks teknolojisiyle, beden, sıvı nitrojen içinde eksi 196 derecenin altında saklanıyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 09:19:46 Güncelleme: 09:28:24

Kriyoniks, gelecekte canlandırma umuduyla bedenin düşük sıcaklıklarda korunması yöntemi. Amerika’da ve Rusya’da uygulanan bu teknolojiyle, beden, sıvı nitrojen içinde eksi 196 derecenin altında saklanıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; bilim insanları, kriyojenik tekniğinde önemli bir gelişme yaşadı.

İngiliz Express Gazetesi’nin haberine göre; ABD’li uzmanlar, kriyojenik tekniklerle dondurulan bedenlerin tekrar canlandırılabileceğini kanıtladı. ABD’nin 5 farklı üniversitesinden bilim adamı, zebra balığı yumurtalarını eksi 196 derecede dondurduktan sonra yeniden canlandırdı. Bu gelişmenin kriyonojik teknikle dondurulan binlerce kişinin tekrar yaşama döndürülmesi için umut olduğu belirtiliyor.

 

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