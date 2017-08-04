İlik naklinden kurtaracak

ABD’de yapılan araştırmada, “hatalı genler” düzeltilerek kalp hastalığına neden olan “mutasyon riski” ortadan kaldırıldı. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; projeyi yürüten ekipten Dr. Paula Amato’ya göre, kas erimesi, yumurtalık ve göğüs kanseri gibi sıkça rastlanan hastalıkların genler arası aktarımı engellenebilecek.

‘BEBEĞİN TAŞIYICI OLMA RİSKİ KALKACAK’

Araştırma sonuçlarını değerlendiren İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Tanı Merkezi Moleküler Genetik Uzmanı Doç. Dr. Veysel Sabri Hançer, şunları dedi:

“Genetik tanı pre-implantasyon tedavi yöntemi, tüp bebek yapmaya karar vermiş ama hasta olduğu bilinen kadın ya da erkeğin sağlıklı çocuk dünyaya getirmelerini sağlayan bir yöntem. ABD’de yapılan ‘kalıtımsal DNA değişimi’ araştırmasıyla, artık bozuk olan DNA düzeltilip tamir edilebilecek. 5 DNA’nın 5’i de bozuksa hepsi tamir edilebilecek. Araştırma, bebeğin sağlıklı dünyaya gelmesini sağlayacak. Çiftlerden birinin talasemi hastalığı olması durumunda çocuklarının hasta olup olmayacağı bu yöntemle öğrenilebilecek. Talasemi hastaları taşıyıcı çocukları için kurtarıcı kardeş yapmak ve ilik nakli yaptırmak zorunda kalmayacak. Türkiye’de nadir olarak görülen nörolojik bozukluk anlamına gelen Huntington hastalığı, erken ölümlere neden olan kalp hastalıkları, beta talasemi (Akdeniz Anemisi), Ailesel Akdeniz Anemisi gibi hastalıkları taşıyan çiftler bu yöntemle sağlıklı çocuklar dünyaya getirebilecek.”

Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör de, “Kalp dahil 350’nin üzerinde hastalığı embriyonlar üzerinde tespit edebiliyoruz. Sağlıklı geni bulduktan sonra bu hastalıkları öngörüp engelleyebiliyoruz. ABD’deki araştırmanın bizim yöntemimizden farkı, sperm ve yumurtanın döllenmeden önceki halinde müdahale edilmesi” dedi.