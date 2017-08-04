SAĞLIK

Sofranızdan eksik etmemeniz gereken 10 besin!

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:06:54

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yasemin Bekmezci, sağlıklı beslenmeden, cildimizi gençleştirmeye, hastalıklara karşı korunmadan, kilo vermeye kadar bilindik yararları olan sebze ve meyveler hakkında bilgi verdi

  • 1 Sofranızdan eksik etmemeniz gereken 10 besin!
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    Beslenme ve Diyet Uzmanı Yasemin Bekmezci, sağlıklı beslenmeden, cildimizi gençleştirmeye, hastalıklara karşı korunmadan, kilo vermeye kadar bilindik yararları olan sebze ve meyveleri tüketirken de aşırıyı kaçmamaya dikkat etmek gerektiğini söylüyor.

  • 2 Sofranızdan eksik etmemeniz gereken 10 besin!
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    Sağlıklı beslenmek için ne kadar çok renkte sebze ve meyveyi tüketirsek kendimize o kadar çok iyilik yapıyoruz. Vücudumuz için gerekli olan vitamin, mineral ve fitokimyasallar açısından zengin meyveler ve sebzelerin günün her saatinde yenebilmesi ise özellikle zaman sınırı yaşayanlar için kolaylık sağlıyor.

  • 3 Sofranızdan eksik etmemeniz gereken 10 besin!
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    Beslenme ve Diyet Uzmanı Yasemin Bekmezci, zayıflama, yaşlanma etkilerini geciktirme, bağışıklığı destekleme, cildi gençleştirme, hastalıklara karşı koruma gibi birçok yararlı etkileri bulunan sebze ve meyvelerden günde 5 porsiyon tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak özellikle içeriğindeki şeker nedeniyle meyve yerken aşırıya da kaçmamak önem taşıyor.

  • 4 Sofranızdan eksik etmemeniz gereken 10 besin!
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    Beslenme ve Diyet Uzmanı Yasemin Bekmezci, bir porsiyon meyvenin kalori değerinin bir dilim ekmeğe yakın olduğuna işaret ederek, “İhtiyacın üzerinde meyve tüketimi, fazla enerji alımına dolayısıyla kiloya sebep olacaktır” diyor. Yaz aylarında öne çıkan sebze ve meyvelerin neden ve ne kadar tüketilmesi gerektiğini anlatıyor.

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  • 5 Sofranızdan eksik etmemeniz gereken 10 besin!
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    ÇİLEK

    Bağışıklığı güçlendiren ve sağlıklı bir cilt için önemli C vitamini ihtiyacımız için çilek çok iyi bir kaynak. Öyle ki 100 gr çilekle günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayabilirsiniz. Ayrıca çilek içeriğindeki antosiyanin ve ellajik asit ile kanserden koruyucu besinler arasında yer alıyor. Bir porsiyon çilek 10-12 adetten (175 gr) oluşuyor.

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