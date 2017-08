Sofranızdan eksik etmemeniz gereken 10 besin!

12 | 14

DOMATES



Mevsimi yaz olmakla birlikte artık her zaman bulunabilen domates sağlığımız açısından tam bir nimet. Güçlü bir antioksidant olan likopen açısından son derece zengin bir sebze. Cildi UV ışınlarına karşı koruyarak yaşlanmayı geciktirici özelliği bulunan likopen, özellikle domatesin işlenmesi ve pişmesiyle birlikte artıyor. Bu özelliği ile kardiyovasküler hastalıklar, kanser (özellikle prostat, cilt, mesane), diyabet ve osteoporoz riskini düşürmede rol oynuyor. Domates, ayrıca iyi bir C vitamini kaynağı da olması nedeniyle yazın her öğün sofrada bulunması gereken sebzelerin başında geliyor.