Sofranızdan eksik etmemeniz gereken 10 besin!

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Sağlıklı beslenmek için ne kadar çok renkte sebze ve meyveyi tüketirsek kendimize o kadar çok iyilik yapıyoruz. Vücudumuz için gerekli olan vitamin, mineral ve fitokimyasallar açısından zengin meyveler ve sebzelerin günün her saatinde yenebilmesi ise özellikle zaman sınırı yaşayanlar için kolaylık sağlıyor.