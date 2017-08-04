Tatlandırıcı kullanımına dikkat!

Hayatımızda mutluluk verici olarak adlandırdığımız besinler ve tatlılar zamanla vazgeçilmesi zor bir alışkanlık haline gelebiliyor. Sıklığına ve miktarına dikkat edilmediği takdirde, kilo ile birlikte sağlık problemlerine neden olabilen şeker içeren besinler hakkında Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık bilgi verdi.



TATLI TÜKETİMİNDE SIKLIĞA VE MİKTARA DİKKAT!

Dengeli bir beslenmede vücudumuzun temel enerji kaynağı olan glukoz (şeker) ihtiyacı, doğal besinlerden sağlanmaktadır. Çocukluktan itibaren insan hayatında sürekli çikolata, dondurma, çeşitli şekerlemeler yer aldığından, yetişkinlik döneminde de beslenmede aynı alışkanlık devam etmekte, tatlı yerken mutluluk duyulabilmektedir. Tatlı yenilmemesini gerektiren şeker hastalığı gibi bir durum söz konusu değilse, tatlı yenilebilir. Ancak sıklığına ve miktarına dikkat etmek, aşırıya kaçmamak gerekir.



DİKKAT EDİLMEDİĞİNDE BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLABİLİR

Hızla ve hemen kana karışan, saflaştırılmış ve rafine şeker içeren besinler, kan şekerinde ani bir yükselmeye neden olurlar. Vücut hücreleri, kan şekerinin tümünü aynı anda enerjiye, kaloriye dönüştüremez. Kan şekeri düzeyi normalin üzerine çıktığında; pankreastan salınan insülin hormonu fazla şekerin depolanması için karaciğer, kas ve diğer hücreleri uyarır. Glukozun bir kısmı, kas ve karaciğerde glikojen şeklinde depolanır. İhtiyaçtan fazla kalori alımı durumunda, glukoz, yani şeker vücutta yağa dönüşür. Böylece obezite ve beraberinde çok sayıda hastalık ortaya çıkmaya başlar.



SIK KULLANDIĞIMIZ ÇOĞU BESİNDE TATLANDIRICI KULLANIYOR

Formuna önem veren, fakat tatlı alışkanlığından vazgeçemeyenler ve şeker hastaları için şeker yerine tatlandırıcıların kullanılması uygun görülmektedir. Tatlandırıcılar, şekerden daha tatlı olan ve çok daha az enerji içeren tablet ya da bazı tatlıların yapımında toz formları ile kullanılabilen kimyasal maddelerdir. Tatlandırıcılar, başlangıçta şeker hastalarının tatlandırma gereksiniminin giderilmesi için kullanılmış olmakla birlikte, günümüzde fazla kilosunu azaltmak, vücut şeklini korumaya çalışmak, şekerin zararlı etkilerine maruz kalmamak, ağız tadından vazgeçmemek, şekerin diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak isteyenler tarafından, yaygın olarak kullanılmaktadırlar.



KALORİ ALMADAN ŞEKER YERİNE LEZZETİNİ ARTIRMAK İÇİN TATLANDIRICI KULLANILAN BESİNLER

* Dondurmalar,

* Pudingler, çikolatalı, meyveli sütler, kakaolu içecekler,

* Soslar, tatlı soslar, reçel ve marmelatlar ve ketçap,

* Şekersiz çikletler, nane şekerleri, şekerler ve çikolatalar,

* Kahvaltı gevrekleri, hazır tatlılar,

* Meyveli yoğurtlar, yağsız veya az yağlı yoğurtlar,

* Diş macunları, gargaralar,

* Bazı çaylar, hazır kahveler, kahvelere eklenen şuruplar, tatlandırılmış soğuk çaylar, tatlandırılmış sular ve proteinli besleyici içecekler.



Tatlandırıcıların kullanılmasında özellikle neler önerilir?

Sağlıklı bir hayat için, özellikle çocuklar olmak üzere, yetişkin bir insana dengeli bir diyet, beslenme şarttır, tatlandırıcıların aşırı miktarlarda tüketilmesi önerilmemektedir. Hatta, yeni doğanlara ve çok küçük çocuklara tatlandırıcı kullandırılmamalıdır.