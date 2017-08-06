Bakan Ahmet Demircan: "Sağlık hizmetlerinde dünya ortalamasının üzerindeyiz"

Türkiye'nin bir sağlık merkezi olma yolunda ilerlediğini belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık hizmetlerinde Türkiye'nin dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan memleketi Samsun'da AK Parti Ladik İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. Partililerle bir araya gelen Bakan Demircan, sağlıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 2003'ten beri sağlıkta dönüşümünü tamamladığını belirten Bakan Demircan, "Sağlıkta, sosyal güvenlikte tek sistem oturmamıştı. Sosyal güvenlik kapsamında pek çok insanımız kalıyordu. Biz şimdi bütün insanlarımızı sosyal güvenlik çatısı altında topladık. Sağlıkta hastaneleri bir yönetim altına aldık. Sağlık hizmetlerindeki kaliteyi belli bir seviyeye getirdik. Şimdi bundan sonra gelişim ve kalite dönemi başlamış bulunmaktadır. Biz sağlıkta uluslararası sahaya hizmet üretebilecek kadar sağlık hizmetlerinin seviyesini yükseltmek noktasındayız. Şehir hastaneleri modeli bunu geliştirecek bir modeldir. Daha dün 190 milyonluk kardeş Pakistan'la imzaladığımız protokol gereği oradan donörleriyle birlikte karaciğer plantasyonu için hastalar Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu ne demektir Türkiye bir sağlık merkezi olma istikametine gidiyor. İnşallah bu gelişme içeride de sağlık hizmetlerini daha da ileriye taşıyacaktır. Sağlık yönetiminde cumhurbaşkanlığı sistemine uygun kurumlarda da gerekli düzenlemeler yapılacak. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Biz sağlık hizmetlerinde dünya ortalamasının üzerindeyiz. Bunu da geliştirmek boynumuzun borcudur" diye konuştu.

"SAMSUN ŞEHİR HASTANESİNİN İHALESİ YAPILACAK"

Sağlık hizmetlerinin Samsun'a yansımalarının olumlu olacağını belirten Bakan Demircan, "Samsun'u da uluslararası bir sağlık merkezi haline getirmek istiyoruz. Samsun'da mevcut hastanelerle birlikte sağlık hizmetlerini daha yukarıya taşıyacağız. Şehir hastanesi projemizin ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Samsun bütün Türkiye'de olduğu gibi sağlık hizmetlerinde geldiği noktanın daha üzerine çıkacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a AK Parti milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı ve AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel eşlik etti.

Bakan Demircan, ilçe ziyaretlerinin ardından bu akşam yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak Beşiktaş- Konyaspor Süper Kupa maçını izleyecek.