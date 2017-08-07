Felçli hastalara sinir nakli umudu

İngiltere'de geliştirilen bir sinir nakli yöntemi, uzuvlarının kontrolünü yitiren hastalara umut oldu. Bu teknikle beyin ölümü gerçekleşmiş kişinin bacağından alınan sinir hücreleri, hastaların hasar almış sinir bölgelerine naklediliyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Birmingham kentindeki devlet hastanelerinde bu yöntemle bugüne kadar yapılan 24 nakilden olumlu sonuç alındığı açıklandı. Bunlardan biri olan 58 yaşındaki 2 çocuk babası Peter Smith, bir motosiklet kazasının ardından her iki kolunu da kullanamaz hale gelmişti. Yeni yöntemle bir bağışçıdan sinir nakli yapılan Smith’in kolları birkaç ay sonra yeniden hareket etmeye başladı. Smith, “Bu tedavi hayatımı bana geri verdi” dedi. Sinir zararlarında bugüne kadar tek bir tedavi yöntemi geliştirilmişti. Bu yöntemde hastanın zarar görmemiş bir bölgesinden, çoğunlukla bacağından sinir hücreleri alınıyor ve zarar görmüş bölgeye naklediliyordu. Ancak bu müdahalenin ardından hasta, siniri alınan bölgede hissizlik yaşıyor ve uzun süren ağrılar çekiyordu.

HÜCRELER DONDURULUYOR

Yeni yöntemde ise ölen bağışçıdan alınan sinir hücreleri, özel enzimlerle bağışçıdan kalan kalıntılardan temizleniyor, strelize ediliyor ve donduruluyor. Bağışçıdan alınan sinir hücreleri hastaya nakledildiğinde sadece hastanın sinirleri arasında ‘köprü’ görevi görüyor.