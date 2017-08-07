Güllü Sel güzellik uğruna 100 bin TL harcadı

Adana'da ilk hamileliğinde 80, ikinci hamileliğinden sonra ise 105 kiloya kadar çıkan Güllü Sel, bir gün aynaya baktığında kendisini beğenmeyerek kilolarından kurtulmaya karar verdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; 6 ayda 59 kiloya kadar düşen Sel, kilo verdikten sonra vücudunda sarkmalar olunca bu kez de bunları düzeltmek için estetiğe başvurdu. Sigortacılıkla uğraşan Sel, daha güzel bir kadın olmak için tam 17 kez bıçak altına yatarak 100 bin lira harcadı. Göğüs ve dudaklarına silikon, Brezilya poposu, karın, kol ve bacak gerdirme ile yüze botoks yaptıran Sel, “Son 5-6 yıldır estetik ameliyatları oluyorum. Kombine ameliyatlarla birlikte bu sayı 17’yi geçti. Değdi ama 100 bin lira vermemize. Ama istediğim fiziğe hâlâ ulaştığımı düşünmüyorum. Hiçbir ameliyatımdan pişman değilim. Aksine yaptıracaklarım var. Brezilya poposu ameliyatım çok zor oldu. 3 gün hastanede kaldım. 2 gün popomun üzerine oturamadım. Henüz 33 yaşındayım. Bilmiyorum ileriye dönük ne kadar daha devam eder ama doktorlarım bana Ajda Pekkan’ın adı çıkmış o kadının bile senin kadar ameliyatı yoktu falan diyor” diye konuştu.