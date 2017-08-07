MS hastasına ilk kez "alemtuzumab" tedavisi uygulandı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören bir Multipl Skleroz (MS) hastasına Türkiye'de ilk kez "alemtuzumab" tedavisi başarıyla uygulandı.

İHA'nın haberine göre; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, dünya genelinde kabul gören ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan, ancak Türkiye'de henüz izin verilmemiş olan alemtuzumab (Lemtrada) tedavisini Sağlık Bakanlığı'ndan özel izin alarak uyguladı. Turan, elde edilen bu başarının mevcut tedavilerle iyileşemeyen hastalar için umut verici olduğunu söyledi. Bu tedaviyi sıkıntısız bir şekilde uygulamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Pof. Ömer Faruk Turan, "Mevcut tedavilere cevap vermeyen hastalar için yeni bir seçenek olmuştur. Endikasyon dışı başvurumuzu kabul eden ve bu ilaca ulaşmamızı sağlayan Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na göstermiş olduğu iyi niyet ve çabalara da teşekkür ederim" dedi.

Alemtuzumab tedavisiyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, tedavinin her MS hastasına uygulanamayacağının altını çizerek, şunları söyledi: "Alemtuzumab, dünyada iyi MS merkezlerinde yavaş yavaş uygulanmaya başlanmıştır. Alemtuzumab (lemtrada), tedavisi ve takibinin mutlaka uzman ekipler tarafından 3. basamak MS merkezlerinde yapılması gerekiyor. Ülkemizde ruhsat başvurusu yapılmış, Sağlık Bakanlığının onayı beklenmektedir. Henüz geri ödeme kapsamına girmemiş bir ilaçtır. Yüksek MS hastalık aktivitesi gösteren, mevcut tedavilere rağmen iyileşmeyen seçilmiş hastalarda kullanılmaktadır. Yeni teşhis konmuş hastalara uygun değildir. Birinci basmak tedavilerin uygulandığı tedavilerden sonuç alamayan, 2. basamak tedavilerden de fayda görmeyen hastalara ve yan etki veya özel sebeplerle kullanılmayan hastalarda uygulanmaktadır. Alemtuzumabın ülkemizde 2. veya 3. basamak tedavide yer almasını bekliyoruz."

Prof. Dr. Turan, bu tedaviye ihtiyacı olan dört hasta için daha endikasyon dışı başvuru yapacaklarını ve bakanlıkça izin verildiği takdirde tedavilerine başlayacaklarını bildirdi.

Lenfoma tedavisinde de kullanılan alemtuzumab "monoklonal antikor" olarak ifade edilen yüksek teknoloji ürünü bir ilaç. İlk monoklonal antikor teknolojisini geliştiren üç bilim adamına Nobel ödülü kazandırmıştı.

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