Böbrek hastası bebek ambulans helikopterle nakledildi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde iki gün önce dünyaya gelen bebek, böbrek yetmezliği nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Kocaeli'ye nakledildi.



Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Servet Kocaöz, iki gün önce dünyaya gelen erkek bebeğe gerekli müdahaleleri yenidoğan ünitesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yenidoğan ünitesinin her türlü tıbbi donanıma sahip olduğunu belirten Kocaöz, bazen özellikle bebeklerle ilgili çok spesifik uzmanlık alanı olan hekimlere ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

BALIKESİR'DEN KOCAELİ'YE GÖNDERİLDİ



Bebekte böbrek yetmezliğine bağlı hipopotasemi belirlendiğini dile getiren Kocaöz, şöyle konuştu: "İlimizde bulunmayan yenidoğan nefroloji uzmanına ihtiyaç duyuldu. Bu nedenle yenidoğan nefroloji uzmanı olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine en kısa sürede bebeğimizin naklini sağlamak için girişimlerimizi yaptık. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bize hava helikopterini çok hızlı sağladı ve bebeğimizin transferini gerçekleştirdik. Hastanemizde dünyaya gelen bebeğimizin, ilimize sağlığına kavuşarak dönmesini diliyoruz."



İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da hava ambulansı hizmetlerinin Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ilk olarak 28 Ekim 2008'de iki helikopterle başlatıldığını söyledi.



Bugün hizmetin 17 helikopter ve 3 uçak ambulansla verildiğini dile getiren Yılmaz, sayısı her geçen gün artan kara, deniz ve hava ambulanslarıyla acil sağlık hizmetlerinin, Türkiye'nin en ücra köşelerine, hatta yurt dışına ücretsiz ulaştırıldığını kaydetti.



Yılmaz, "2016'da ilimizde helikopter ambulansla 19, uçak ambulansla 3 hastanın nakli gerçekleşti. 2017'de ise bugünkü transferle birlikte helikopter ambulansla 5, uçak ambulansla da 2 hastamızın nakli yapıldı." bilgisini verdi.