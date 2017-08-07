Muhiddin Demirel için sosyal medyada seferber oldular

Kırşehir'de akciğer yetmezliği çeken 29 yaşındaki hekim Muhiddin Demirel'e, iş arkadaşlarının sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya sayesinde bulunan organ nakledildi.



Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kardiyoloji uzmanı Muhiddin Demirel, zatürreye yakalandı. Demirel'e, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi doktorlarınca akciğer yetmezliği teşhisi konuldu.



Bunun üzerine Demirel'e uygun organın bulunması için Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneğinin öncülüğünde yapılan sosyal medya paylaşımları, yaklaşık 10 milyon kişiye ulaştı.



İş arkadaşlarının bu gayretine ülke genelinden destek verilmeye başlanınca, müjdeli haber geldi. Hatay'da üniversiteye hazırlanan ve yüksekten düşme nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen bir kızın akciğeri, Demirel'e nakledildi.



Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, hastanede birlikte çalıştıkları uzman doktor Demirel'in hastalığıyla ilgili, derneğin sayfasından paylaşımda bulunduklarını belirtti.



Buradan tedavi süreci için gerekenleri anlattıklarını ifade eden Yavuz, "Sayfada uygun organ bulunursa doktorumuzun hayata tutunacağını ve doktorluğa dönerek birçok hastaya şifa dağıtmaya devam edeceğini belirttik. Önce Kırşehir, sonra da ülke genelinde çok sayıda sağlık çalışanı bu gönderiyi paylaştı. Bu, kısa sürede ülke genelinde acil çağrıya dönüştü ve birçok sitede haberleri de yapılmaya başladı" dedi.



Yavuz, "Eşi Hacer Hanım ile görüştük. Doktor Demirel'in durumunun iyi olduğunu, yavaş yavaş uyandırmaya başladıklarını, organların genç birinden alınması nedeniyle daha hızlı uyum sağladığını öğrendik" diye konuştu.

Muhiddin Demirel

KIRŞEHİR