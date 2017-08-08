‘Altın zerrecikleri kanser ilaçlarının etkisini artırabilir’

İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, altın zerreciklerinin, kanserle mücadelede kullanılan ilaçların etkisini artırabileceği sonucuna vardı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sonuçları Angewandte Chemie adlı bir bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, zebra balığının beynine yerleştirilen altın parçacıkları ilaçların etki etme hızını artırdı. Aynı araştırmacılar, altın nanopartiküllerinin tümörleri hedef aldığını ve kemoterapi sırasında sağlıklı organların zarar görmesini engellediğini de düşünüyor. Araştırmacılar geliştirilen tekniğin insanlar üzerinde uygulanması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu da açıkladı. Altın insan için en güvenli kimyasal element olarak tanımlanıyor ve kimyasal reaksiyonları hızlandırma özelliği bulunuyor.

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