Türkiye nadir hastalıkların tedavisinde söz sahibi olacak

Yerli bir ilaç firması tarafından, hastaların erişimde zorluklar yaşadığı nadir rastlanan hastalıkların tedavisinde kullanılacak üç yetim jenerik ilaç, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine ihraç edilecek.



Türkiye merkezli bölgesel bir ticari aktör olmak amacıyla Ar-Ge ve gelişmiş biyoteknolojik üretim kapasitesi yatırımlarına ağırlık veren TR-Pharm tarafından Türkiye ve Ortadoğu'da üç yetim jenerik ilaç için İsviçre firması Dipharma ile bölgesel ticari ve imalat iş birliği anlaşması imzalandı.



Bu iş birliği anlaşması kapsamında, TR-Pharm tarafından, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler ile Ortadoğu ülkeleri dahil 25 ülkeye nadir hastalıklar arasında yer alan fenilketonüri (PKU), gaucher ve herediter tirozinemiye yönelik üç yetim jenerik ilaç ihraç edilecek.



Türkiye bu iş birliğiyle nadir hastalıklar olarak tanımlanan ve kalıtsal rahatsızlıklar arasında yer alan fenilketonüri, gaucher ve herediter tirozinemi hastalıkları için yeni ürünlerle tedavi alternatifi sunacak.

"TÜRKİYE'YE TEKNOLOJİ TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK"



AA muhabirine açıklama yapan TR-Pharm Genel Müdürü Mehmet Göker, "Bu ürünler çok ciddi hastalıklardan muzdarip olan hastaları tedavi etmek için geliştirilmiştir." dedi.



Nadir hastalıklardan etkilenen hasta sayısı nüfusun sadece küçük bir kısmını oluşturmasına karşın bu hastalıkların, hastalar ve sevdikleri üzerindeki etkisinin dramatik olduğunu ifade eden Göker, "Bu iş birliğinin, uzmanlaşmış ve maliyetli tedavilere daha uygun fiyatlı ilaç tedariğiyle sağlık bütçelerini destekleyerek bölgede daha geniş bir hasta grubuna erişilmesini sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Göker, Türkiye'yi bölgesel bir üretim merkezi olarak konumlandırmak istediklerini belirterek, "Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika için yerel üretim kapasitelerini daha da genişletmelidir. Bu önemli görevde, ilaç sektöründe uzun zamandır tecrübeli olan bir şirketle ortaklık kurduğumuz için onur duyuyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin, bölgedeki önemli hastalıklar arasında yer alan fenilketonüri başta olmak üzere gaucher ve herediter tirozinemi hastalıklarının tedavisinde söz sahibi olacağını vurgulayan Göker, şöyle devam etti:



"Bu önemli iş birliğiyle, nadir hastalıklar olarak tanımlanan ve kalıtsal hastalıklar olan Fenilketonüri, gaucher ve herediter tirozinemi için tedavi alternatifi sunulacak.



Bu ürünler, Türkiye başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve diğer Ortadoğu ülkelerinde TR-Pharm tarafından ruhsatlandırılmalarının ardından piyasaya verilecek. Taraflar, yetkili otoritelerden alınan onay ve gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Türkiye'ye teknoloji transferi gerçekleştirecek."

BU HASTALIKLAR SAĞLIĞI NASIL ETKİLİYOR?



Fenilketonüri, kalıtsal metabolik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Hastalık tedavi edilmediğinde, geri dönüşümsüz ve ilerleyici beyin hasarına neden oluyor.



Doğumdan hemen sonra bebeğin topuğundan alınan bir damla kanla tespit edilebilen hastalık, Türkiye'de de sık görülüyor.



Gaucher hastalığı da nadir, kalıtımsal bir lizozomal depo hastalığı olarak tanımlanıyor. Hastalık, bazı yağlı maddelerin, dalak, kemik iliği, karaciğer ve akciğerde, bazen de beyinde birikmesine neden oluyor.



Herediter tirozinemi hastalığına ise yenidoğan veya çocukluk döneminde tanı konulabiliyor. İlgili enzimlerdeki sorunlara bağlı olarak karaciğer, böbrek, sinir sistemi etkileniyor ve kişinin göz ve cildinde değişiklik söz konusu oluyor.