Alzheimer
SAĞLIK

Alzheimer’a karşı cilt hücresinden minyatür beyin

İngiliz bilim insanlarından Alzheimer’a umut olacak bir araştırma geldi. Cilt hücrelerinden elde edilen bir tür minyatür beynin hastalığın neden olduğu hasarı durdurabileceği iddia ediliyor

08 Ağustos 2017 Salı, 13:38:01 Güncelleme: 13:59:39

İngiltere'nin Aston Üniversitesi bilim insanları, çağın hastalığı Alzheimer’a ‘Dur’ diyebilecek bir gelişmeye imza attıklarını duyurdu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Laboratuvar ortamında yapılan yöntemde insandan alınan cilt hücreleri onları kök hücre haline getiren 4 tip gen ile birlikte bir kabın içine kondu. Kaptaki özel solüsyonun tetiklediği süreçte kök hücreler iki minik kürecik haline dönüştü. Bilim insanlarına göre bu küçük beyin kürecikleri ön beyinden serebral kortekse (Beynin karar merkezi) kadar pek çok bölümün yanı sıra anne karnında 6’ncı ayını dolduran bebeğin beyninin nöron kapasitesine de sahip.

‘İLERLEMESİNE ENGEL OLABİLİR’

Bu yeni tedavi yöntemi, başarılı olursa, daha önce meydana gelen hafıza kaybını tedavi edemeyebilir ancak hastalığın daha da ilerlemesine engel olabilir. Araştırmayı gerçekleştiren ekibin lideri Prof. Edik Rafalov, “Projenin yüz binlerce kişiyi iyileştirebileceğini söylemek abartılı olmaz” diye konuştu. Dünya çapında, yaklaşık 44 milyon insan Alzheimer ya da buna benzer bunama hastalıklarından mustarip durumda.

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