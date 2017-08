Nazi Mazasxli Türk vatandaşı olunca sevinçten kalp krizi geçirdi!

Hayranlık duyduğu Türkiye’de Türk vatandaşı olarak yaşamak isteyen Gürcistanlı 65 yaşındaki Nazi Mazasxli’nin bu hayali uzun çabalar sonunda gerçekleşti. Ancak Türkiye’de evlenip yeni bir hayat kurmaya çalışan Mazasxli’nin vatandaşlığa kabul edildiğini öğrendiğinde yaşadığı aşırı heyecan onu az kalsın hayatından ediyordu.

Gürcistan’da eşini kaybettikten sonra 4 çocuğu ve torunlarıyla yalnız kalan 65 yaşındaki Nazi Mazasxli, hayranlık duyduğu Türkiye’ye gelmeye karar verdi. Verdiği bu karar kaderini bir anda değiştirdi. Önce Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundu. Ardından 85 yaşındaki Hasan Çimen ile tanıştı ve hayatının sonbaharını birlikte geçirmek istediği Hasan Amca ile evlendi. Çaresizlik içinde bir hayattan umut dolu mutlu bir hayata doğru her şey yolunda giderken uzun yıllar beklediği vatandaşlık başvurusunun kabul edildiğini öğrendi. Ancak mutluluğuna mutluluk katan bu haber az kalsın Nazi Mazasxli’yi hayatından ediyordu.



SEVİNÇTEN KALBİ DURDU



Artık Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olduğunu öğrenen Nazi Mazasxli, uzun zamandır kurduğu hayalin gerçeğe dönüştüğünü duyunca aşırı heyecan yüzünden aniden bayıldı. Ardından acilen hastaneye kaldırıldı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burak Teymen tarafından tedavisine başlanan Nazi Hanım’ın kalbinin durduğu anlaşıldı. Tedaviyi yürüten Uzm. Dr. Burak Teymen, Mazasxli’nin hastaneye ulaştığında solunum yollarının kapalı ve kalbinin durmuş olduğunu belirtti. Nazi Hanım’ın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Teymen şunları söyledi: “Kalbinin durduğu anlaşılan Nazi Hanım’a ilk olarak kalp masajı uygulandı ve kalbi çalıştırıldı. Ardından hızlı bir şekilde tıkanan damarının açılması için Anjiyo ünitesine alındı. Ballonlu stent yöntemi ile tıkanan damarı açıldı. Yaptığımız tedavi işlemleri ardından yoğun bakıma alınan hastamızın sağlık durumu oldukça iyi. Eski sağlığına kavuştuğunu söyleyebiliriz. Kendisini taburcu ediyoruz ancak kontrolleri belirli aralıklarla devam edecek.”



GÜRCÜ NAZİ, TÜRK KIZI NAZLI OLDU



Türkiye’ye gelmesiyle hayatı bir anda değişen Nazi Mazasxli: “Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanları, doğası, yaşam şekli her şeyi ile hayranlık duyduğum bir ülkeydi. Buraya gelip bu güzellikleri gördükten sonra Türk vatandaşı olmaya karar verdim. Hayatımın geri kalanını bir Türk vatandaşı olarak devam ettirmek istedim. Verdiğim uzun çabalar sonunda başvurum kabul oldu ve bu yüzden çok heyecanlandım. Yaşadığım heyecan o kadar büyüktü ki haberi duyunca aniden bayıldım. Ancak Türk doktorlar sayesinde geçirdiğim kalp krizini başarıyla atlattım ve hayalime kavuşmanın mutluluğu ile hayatıma Nazi değil Nazlı Çimen olarak devam ediyorum. Artık yalnız da değilim ve Hasan Bey ile hayatımızın sonbaharını birlikte yaşıyoruz”dedi.



AŞIRI HEYECAN KALP SAĞLIĞINI ETKİLİYOR



Aşırı heyecanın kalp krizine neden olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Burak Teymen, şu uyarılarda bulundu: “Belirli bir yaşın üzerinde olan ve kalp muayenesi yapmayan kişilerin muhtemel kalp rahatsızlıklarına karşı tedbirli olması, belirli aralıklarla kontrolden geçmeleri büyük önem arz ediyor. Çünkü kalp krizinin zamanlamasını tahmin etmek ve önlem almak kontroller ile mümkün olmaktadır. Düzenli kalp kontrollerinden geçmeyen riskli hastalardır. Aşırı heyecan ya da başka etkenler kalp krizini her an tetikleyebiliyor.”