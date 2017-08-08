Birbirine yapışık halde olan böbreğin nakli başarılı sonuç verdi!

Çanakkale'de, 4 ay önce şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konulan hasta, beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden yapılan nakille hayata tutundu.

Merkeze bağlı Kumkale köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Adnan Akçay'a (54), 4 ay önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Akçay, böbreklerinin işlevini tamamen yitirmesi nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvuru yaptı. Diyaliz ünitesine bağlanmak istemeyen, böbrek yetmezliği nedeniyle su tüketmesinde sıkıntı bulunan Akçay'a 4 ay sonra müjdeli haber geldi.



Geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı Çanakkale Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen, organları ailesi tarafından bağışlanan hastanın böbreği, başarılı bir operasyon ile Adnan Akçay'a nakledildi.



"ŞANS YÜZÜNE GÜLDÜ"



ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, kendisine 4 ay önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Akçay'ın, nakil listesindeki bekleyişinin çok kısa sürdüğünü söyledi.



Alan, hastanın en büyük korkusunun diyaliz makinesine bağlanmak olduğunu vurgulayarak, "Şans yüzüne güldü. Şeker hastalığı kontrol altına alınmadığı zaman maalesef, vücutta organlara zarar veren, hatta kaybına yol açan ciddi bir hastalıktır. Bu hastalık Adnan Akçay'da önce göz kaybı, sonrasında ise böbreklerde yetmezliğe sebebiyet vermiş. Adnan Bey merkezimize kaydını yaptırdıktan 4 ay sonra böbrek çıktı." diye konuştu.



"DOĞUŞTAN ANOMALİLİ BİR BÖBREKTİ"



Çanakkale Devlet Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle tedavi görürken, beyin ölümü gerçekleşen Refiye Güler'in böbreğini gerekli izinlerin ardından aldıklarını anlatan Alan, bu sırada özel bir durumla karşılaştıklarını belirtti.

Alan, şunları kaydetti: "Beyin ölümü gerçekleşen hastadan çıkarttığımız böbrek 'at nalı böbrek' dediğimiz doğuştan anomalili bir böbrekti. Yani bu tip böbreklerde, iki böbrek alt kısma birbirine yapışık oluyor. Böyle yapışık olduğunda böbreklerin damarı ve yapısı diğer böbreklerden farklı oluyor. Biz bu durumu Bursa Bölge Koordinasyon Merkezine ilettik. Onlar bize tek böbreğin kullanılabileceğini söylediler. Operasyonu tamamladıktan sonra bize verilen listeden Adnan Bey'e ulaştık. Kendisine böbreğin anomali, takımının güç olduğunu ve bazı problemler olabileceğini anlattık. Kendisi diyalize girmektense, böyle bir riski aldığını beyan etti ve gerekli onayları aldıktan sonra cerrahi işlemi gerçekleştirdik. Böyle anomali böbreklerin transplantasyonu oldukça güç bir işlemdir. Çoğu deneyimli merkezde bile uzun saatler süren ve tecrübe gerektiren bir işlemdir. Bu anlamda bizim açımızdan da bir ilk oldu. Ameliyat biraz uzun sürdü. Saat 21.30'da ameliyata girip, sabaha karşı saat 05.00'te çıktık. Ameliyat sonrası hastamız gayet iyi durumda. Günde 3 litre üzerinde idrar çıkartıyor ve gayette sağlıklı. İyi bir şekilde hayatına devam ediyor. Şu ana kadar diyalize girme ihtiyacı duymadı. Bundan sonra da olacağını düşünmüyoruz."



Eski sağlığına kavuşan Adnan Akçay ise organ bağışını yapan Refike Güler'in ailesine sabır diledi, ÇOMÜ Organ Nakil Koordinatörlüğü Merkezi ekibine de teşekkür etti.