Tüp bebekte yeni nesil genetik tanı

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Volkan Turan, “Embriyoya NGS (yeni nesil genetik tanı) ile genetik tarama yapılmasının, sayısal ve yapısal kromozom anormalliklerinin ortaya konularak, sağlıklı embriyo ile gebe kalma oranlarının yüzde 80’lere çıkmasını sağladığını söyledi.

35 yaş altında bir yıl, 35 yaş üzerinde 6 ay korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamama durumuna infertilite halk arasındaki adıyla da kısırlık denir. Bu çiftlerde yapılacak tüm tetkik ve testlerin sonucunda probleme yönelik uygun bir tedavi planlanmalıdır. Bu noktada aşılama ve tüp bebek tedavisi hakkında merak edilenleri Doç. Dr. Volkan Turan tüm detaylarıyla anlattı.

Aşılama tedavisi spermlerin rahim içine direk verilmesi işlemidir. Bu noktada yoldan kazanç sağlanarak spermlerin direk yumurta ile karşılaştığını anlatan Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Volkan Turan, “Aşılamada spermler rahim ağzından kateter (dar bir boru) geçirilir ve tüplere daha yakın olan rahmin içine verilir. Sperm ile yumurta tüpte karşılaşır ve döllenme olur” dedi.

Aşılama öncesi adetin 2. veya 3. günü yumurta büyüten hap veya iğnelere başlandığını açıklayan Doç. Dr. Turan, “Her kadının normalde adetin 2. veya 3. günü boyutları 9 mm’in altında olan bir yumurta havuzu vardır. Normal koşullarda bir veya iki yumurta bu havuzdan çıkıp yumurtlama için büyürken, ilaçlarla 2 veya 3 yumurta geliştirme planlanır. Yaklaşık 11-14 gün sonra yumurtalar 18-20 mm civarında olunca çatlatma iğnesi uygulanır. Aşılama genellikle çatlatma iğnesinden 36 saat sonra yapılır. Bu işlemi uygulamak için en az bir tüp açık olmalı ve erkeğin 5 milyonun üzerinde hareketli spermi olmalıdır” diye konuştu.



YUMURTALARIN TOPLANMASI



Tüp bebekte adetin 2. veya 3. günü havuzda görülen yumurtaların aşılamada kullanılan iğnelerden daha yüksek dozlarda başlanıp havuzdan çıkararak, yumurtaların yaklaşık 17-20 mm olunca çatlatma iğnesi yapıldığını belirten Doç. Dr. Turan, “Fakat bu sefer aşılamadan farklı olarak çatlatma iğnesinden yaklaşık 36 saat sonra 10-15 dakika narkoz altında yumurtalar doğum yolundan ultrason altında toplanmaktadır. Böylelikle ilk defa hastanın yumurtalarını vücuttan dışarı alıyoruz ve kalitesi hakkında bir ön fikir sahibi olabiliyoruz. Yumurta toplandığı gün hastanın eşinden sperm alıyoruz ve döllenmeyi vücut dışında gerçekleştiriyoruz. Böylelikle tüplerdeki bir fonksiyon bozukluğu veya sperm başında yumurtayı delen enzimlerdeki eksiklikler otomatik olarak ekarte edilmiş oluyor” dedi.



BAŞARI ORANLARI



Tüp bebeğin başarısındaki en önemli parametrenin hastanın yaşı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Turan, “Yaş ilerledikçe yumurta sayı ve kalitesinde düşme ile başarı oranları azalmaktadır. Genel olarak ele aldığımızda başarı oranı yüzde 35-40’tır fakat özellikle 35 yaşından sonra başarı oranları düşebilmektedir. Tüp bebekte başarıyı artırmanın da bazı yolları vardır. Gebelik başarısını artırmak için hastalara 5. gün embriyo transferi öneriyorum. Eğer laboratuar koşulları iyi ise kaliteli embriyonun 5. güne ulaşabileceğini ve anormal olanların bu süreç zarfında büyümesinin duracağını düşünmekteyiz. Tabi ki her 5. güne ulaşan embriyo transfer sonrası gebelikle sonuçlanacak diye bir şey yoktur. Çünkü hala içlerinde genetik olarak bozuk embriyolar bulunabilmektedir. Bunun için de embriyoya NGS (yeni nesil genetik tanı) ile genetik tarama yapıyoruz. Böylelikle sayısal ve yapısal kromozom anormalliklerini ortaya koyup normal embriyoyu saptıyoruz. İşte bu embriyonun tutma oranı yüzde 80’lere yaklaşıyor” şeklinde konuştu.