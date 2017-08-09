Organ ve yara tamir eden çip
SAĞLIK

Organ, yara tamir eden çip!

ABD’li bilim insanları geliştirdikleri nanoçip ile vücut üzerinde oluşan yaraları ve hasarlı organları iyileştirmeyi başardı. Yapılan araştırmaya göre gelecekte geliştirilecek olan nanoçip ile yaşlı veya ölen hücreleri genlerle işbirliği içine sokarak yenilemek mümkün

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:22:50 Güncelleme: 09:29:45

Vücutta olan çeşitli yaraların iyileşmesini beklemek maalesef bazen günler alabiliyor. ABD, Ohio Üniversitesi’ndeki Wexner Tıp Merkezi bilim insanlarının geliştirdiği nanoçip sayesinde artık yaraların iyileşme süreleri kısalabilir.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Nanoçip aynı zamanda hasarlı organları da tamir edebiliyor. “Doku nano-transfeksiyonu” adı verilen yöntem ile yaraların üzerine konulan nanoçipler yaydıkları elektrik dalgaları aracılığıyla hücrelerden genlere elektrik yayarak, hücrelerin başka bir şekil kazanmasını sağlıyor. Bu sayede yaşlanan hücreler farklılaşarak gençleşiyor. Araştırmacılara göre, test edilen nanoçip ile yaşlı veya ölen hücreleri genlerle bir işbirliğine sokarak yenilemek mümkün. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki isim Chandan Sen, gelecekte geliştirilen nanoçip sayesinde yaraların iyileştirilebileceğini ve hasarlı organların onarılabileceğini ifade etti.

 
 
 

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