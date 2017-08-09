Gaziantep'te ameliyat olan Emel Bingöl, ameliyatta karnında unutan makasla 6 ay yaşadı

Gaziantep'te, geçen şubat ayında özel bir hastanede karın germe ameliyatı olan 38 yaşındaki Emel Bingöl´ün karnında makas unutuldu. 6 ay sonra çekilen röntgenle karnında makas olduğu anlaşılan ve ikinci kez ameliyata girmek zorunda kalan Bingöl, olayı yargıya taşıdı.

Almanya´da yaşayan 2 çocuk annesi Emel Bingöl, 3 Şubat 2017 tarihinde memleketi Gaziantep´te bulunan özel bir hastanede 10 lira liraya kilo fazlalığından dolayı karın germe ameliyatı oldu. Doktor N.G.Ö.'ye ameliyat olduktan bir gün sonra taburcu olarak Almanya´ya dönen Bingöl´ün karnında uzun süre ağrı oluştu. Bu ağrılara ilaçlarla dayanan kadın, daha sonra sancıları geçmeyince Gaziantep´te ameliyat olduğu doktoru N.G.Ö. ile irtibata geçti. Doktorunun ağrıların normal ve geçici olduğunu anlattığı Bingöl, Almanya´da bir hastaneye giderek röntgen çektirdi. Çektirdiği röntgenin ardından doktorlar, Bingöl´ün karnında makas olduğunu ve bu nedenle ağrı çektiğini söyledi. Bingöl ve yakınları, röntgende 6 ay önceki ameliyatta karnında makas unutulduğunun ortaya çıkması üzerine şoke oldu. Bunun üzerine yeniden ameliyat olduğu doktoru ile irtibata geçen Bingöl, Almanya´da röntgen çektirdiğini ve karnında makas olduğunu belirterek, "Siz ameliyat yaparken nasıl makası karnımda unuttunuz" dedi.

Doktorunun kabul etmediği ve hata var ise hemşirelerden kaynaklandığını söylediğini aktaran Bingöl, yeniden Gaziantep´e gelerek ameliyat olduğu özel hastaneye tepki gösterdi. Tartışmanın ardından yakınlarının tavsiyesi üzerine Şanlıurfa´ya giden Bingöl, buradaki bir özel hastanede yapılan ameliyat ile 6 ay karnında taşıdığı makastan kurtuldu. Olayın şokunu üzerinden atamayan Bingöl, daha sonra avukatı İrfan Şiyar Yıldırım aracılığıyla Gaziantep´te ameliyat olduğu hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu ve 150 bin liralık da tazminat davası açtı.



"MAĞDUR OLDUM"



Karnında 6 ay boyunca ameliyatta unutulan makasla yaşadığını belirten Emel Bingöl, şunları söyledi: "Karnımda makası unutmuş ama biz farkında değildik. Almanya´da doktora gittim, tedavi gördüm, röntgen çekildi, onlar karnımın içinde makas teşhis etti. Ameliyatımı yapan doktorla görüştük, 'Şişkinliktir, geçer, sabret' dedi ama geçmedi. Normal günlük hayatımda eğilip kalkamadım, mağdur oldum. Almanya´da röntgen hastanesine gittim karnımda makas olduğunu söylediler ve ameliyat olmamı önerdiler. Bunun üzerine Gaziantep'teki doktorla görüştüm ve kendisi bana 'Sakın Almanya´da ameliyat olma, buraya gel ben seni ameliyat ederim' dedi. Geçen hafta Gaziantep´e geldim, ardından Şanlıurfa´ya gelip ameliyat oldum. Şuan çok memnunum, sağlığıma geri kavuştum Allah'ıma şükürler olsun, iyiyim."

Bingöl´ün avukatı İrfan Şiyar Yıldırım da müvekkilinin mağduriyetinin ortada olduğunu kaydederek, her türlü hukuki mücadelesini vereceklerini söyledi.