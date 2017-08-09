Beyin tümörleri nöbetlere yol açabilir

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Şeref Öztürk, insanlarda beyin tümörlerinin sanıldığından daha yaygın olduğunu ancak birçoğunun iyi huylu olduğunu açıkladı ve beyin tümörlerinin türleri, tedavisi hakkında bilgi verdi.



DHA'nın haberine göre; Op. Dr. Şeref Öztürk, iyi huylu beyin tümörü olarak bilinen menenjiomun iyi huylu beyin tümörünün diğer adı olmadığını, aksine bir çeşidi olduğunu söyledi. En çok görülen iyi huylu beyin tümörü çeşidi olduğu için eş anlamlıymış gibi anıldığını ve anlaşıldığını vurgulayan Öztürk, bunların da birçok türü ve yerleşim yerinin mevcut olduğunu belirtti ve şunları söyledi:



"Genel olarak ele almak gerekirse baş ağrısı, sara nöbeti, konuşma bozukluğu, kol ve bacak güçsüzlüğü gibi semptomlarla seyreder. Her baş ağrısı beyin tümörünüz olduğu anlamına gelmez ama, başınız sürekli ağrıyorsa mutlaka doktora başvurmalısınız. Menenjiomlar beyni saran zarlardan gelişir. Bu yüzden büyümesi yavaştır. Küçük boyuttaki tümörler ameliyat edilmeden takip edilebilir. Büyük tümörler ise cerrahi yöntemle çıkartılır."



İYİ HUYLU BEYİN TÜMÖRÜ AMELİYATI



Eğer tümörün boyutu cerrahiyi gerektiriyorsa tümörün tamamının çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Dr. Öztürk "Bazen bu tümörler bazı önemli yerlere yapıştığı için tamamen temizlenemeyebilir. Böyle durumlarda sık takip edilmesi gerekir. Beyin tümörü ameliyatı kafa cildinin ve ardından kafatası kemiğinin açılmasıyla yapılır. Kafanın içi görüldükten sonra beyin zarının da açılmasıyla tümör bulunduğu yerden çıkarılır" dedi.



KÖTÜ HUYLU BEYİN TÜMÖRÜ



Kötü huylu beyin tümörünün kanser hücrelerinin var olduğuna işaret ettiğini belirten Dr. Öztürk kötü huylu tümörler ile ilgili şunları söyledi: "Hızlı yayılım gösterirler. Bunları da beynin kendi kötü huylu tümörleri ve beyne başka yerden atlayan tümörler (metastaz) olarak ikiye ayırabiliriz. Beynin kendi kötü huylu tümörleri kendisini genellikle glioblastomamultiforme dediğimiz türüyle gösterir. Maalesef tedavi şansı oldukça düşük bir tümördür. Beyne başka yerden atlayan tümörler ise genellikle akciğer, meme, prostat, mide, bağırsak ve böbreklerde bulunan kanserlerin beyne sıçramasıyla oluşur. Buna metastaz denir. Hatta akciğer kanseri beyne atladıktan sonra belirti verir. Şikayetleri iyi huylu tümörlerdeki gibidir. Ancak daha şiddetlidir ve çok hızlı ilerler. İlk amaç hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır."



BEYİN TÜMÖRÜNÜN EN YAYGIN 7 BELİRTİSİ



Op. Dr. Şeref Öztürk beyin tümörlerinin en yaygın 7 belirtisini anlattı ve şöyle sıraladı:



Nöbetler: Tümörün türünden bağımsız olarak, nöbetler, sorunun ilk belirtileri arasındadır. Tümörün beyinde yol açtığı rahatsızlık, sinirlerin kontrol dışı hareket etmesine, dolayısıyla da anormal hareketler sergilemenize yol açabilir. Tıpkı tümörler gibi, nöbetler de çeşitli formlar alabilir. Tüm vücudunuzda hissedebileceğiniz gibi, sadece kolunuzda ya da yüzünüzde sorunlar yaşayabilirsiniz.



Kol ve bacaklarda güçsüzlük: Anahtarınızı çeviremiyor, basamak atlıyor, dengenizi sağlamakta güçlük çekiyor; kollarınızla, bacaklarınızla ya da ellerinizle iş yapmakta güçlük çekiyor olabilirsiniz. Konuşmada, yutkunmada ya da mimiklerin kontrol edilmesinde de sıkıntılar yaşanabilir.



Hissizlik: Becerilerdeki anormalliklerin yanı sıra, vücudunuzun kısımlarında ya da yüzünüzde tecrübe edeceğiniz hissizlik konusunda da dikkatli olmalısınız.

Konuşma bozukluğu ve düşünme düzensizlikleri: Tümörler insan davranışlarında ve kişiliğinde büyük değişimler yaratabilir; fakat bunlar, filmlerde izlediğiniz radikal değişimler kadar yaygın görülmez. Tümör oluşan kişiler, genellikle hatırlamada zorluk, kafa karışıklığı ya da düşünme güçlüğü çekerler.



Bulanık görme: Bulanık görme, görme kaybı ya da çift görme, tümörün belirtisi olabilir. Aynı zamanda, görüş alanı içerisinde uçuşan noktalar ya da şekiller de gözlemlenebilir.



Sürekli baş ağrıları: Hemen paniklemeyin. Baş ağrılarının birçok nedeniolabilir ve baş ağrıları genellikle tümörün ilk belirtileri arasında yeralmaz. Sadece fazlaca büyümüş tümörlerde oluşurlar.



