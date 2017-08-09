Hakkari'de 7 günlük bebeğe kan değişimi yapıldı

Hakkari Devlet Hastanesi'ne 4 ay önce atanan Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözdem Kaykı, bugüne kadar kentte yapılmayan bir uygulamayla 7 günlük bebeğin kanını değiştirdi. Önceki bebeklerini kan uyuşmazlığı yüzünden kaybeden İshak ve Medine Tekçe çifti, bebeklerine gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlandığı için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

DHA'nın haberine göre; Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi 3'üncü bebeğine hamile Medine Tekçe'nin bir hafta sancıları artınca, yakınları tarafından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına sevk edilen anne Medine Tekçe, burada bir erkek bebek dünyaya getirdi. Dr. Gözdem Kaykı, yeni dünyaya gelen bebeğe kan uyuşmazlığı tanısı koydu. Anne ile bebeğin kanları birbirini tutmayınca, bebek hemen yoğu bakım servisine alındı. Dr. Kaykı, 7 günlük bebeğe kan değişimi yaptı. Yapılan bu uygulama ile Tekçe çiftinin erkek bebekleri hayata tutundu.

'BEYNE ZARAR VERİYOR'

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze konularak tedavisi süren bebekle ilgili açıklama yapan Dr. Gözdem Kaykı, kan uyuşmazlığının bebeklerde beyne zarar verdiğini belirterek şöyle dedi:



"Hastamıza kan değişimi uyguladık. Bu uyguma Hakkari Devlet Hastanesinde şimdiye kadar ilk. Kan değişiminden sonra hastamızın sarılık düzeyinde azalma oldu. Şu an takibine devam ediyoruz. Daha önce bu tür hastalar daha üst merkezlere sevk ediliyordu. Fakat biz de kan uyuşmazlığı olan bebeklerin tedavisini artık burada yapabiliyoruz. Bu durumda bebekte kansızlık oluşuyor ve sarılığa nede oluyor. Şu an bebeğin durumu çok iyi"



AYAKKABI BOYACISI BABA DOKTORA TEŞEKÜR ETTİ



Ayakkabı boyacılığı yaparak ailesini geçindiren 34 yaşındaki İshak Tekçe, Dr. Gözdem Kaykı sayesinde bebeklerinin hayatta kaldığını söyledi. Tekçe şöyle konuştu:



"İki kızım var. Üçüncü çocuğumu da Erzurum'a götürmüştüm. Onda da aynı kan uyşamızlığı vardı ve onu kaybettik. Boyacılık yaparak ailemi geçindiriyorum. Bu bebeğim Hakkari'de dünyaya geldi. İlk kez burada Doktor Gözdem Kaykı tarafından yapılan kan değişimi uygumasıyla bebeğim hayatta kaldı. Doktora emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hakkari'de de bu tür tedavilerin yapılması çok iyi oldu. Bu durum en çok da dar gelirli aileleri sevindirir."



