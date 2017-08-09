Türkay Sayılıev'in yürürken kalbi durdu, canlandırma odasında yaşama tutundu

Yolda yürürken aniden kalbi duran 58 yaşındaki eski antrenör Türkay Sayılıev, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesindeki müdahale ile yaşama tutundu.



Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde evinden çıkan üç çocuk babası Sayılıev, yolda yürürken aniden yere düştü.



Çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis’e ve Sayılıev’in yakınlarına haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hem kalbi hem de solunumu duran Sayılıev’e ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.



Ardından Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Servis’e getirilen Sayılıev, buradaki müdahaleyle hayata tutundu.



Hastanede ilk müdahalesini yapan Acil Tıp Uzmanı Feyzullah İnan, "Hastayı 112 ekibi canlandırma işlemi yaparak getirdi. Hastayı hemen Yeniden Canlandırma Odası’na aldık. Solunum yolunu açarak canlandırma işlemine devam ettik. Canlandırma işlemi esnasında hasta iki kez nabızsız ritim bozukluğuna girdi ve iki kez şok verildi. Sonuç olarak yanıt alınca hemen genel yoğun bakım ünitesine aldık" dedi.

Hasta adına bu mutlu sonuca ulaşmanın bir ekip işi olduğunu vurgulayan hastanenin kardiyoloji uzmanları, hastanın 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye getirildiğinde kalbi ve solunumunun durduğunu, müdahale ile yeniden kalbinin çalıştırıldığını, hastaneye yatışının 5. gününde de solunum destek cihazından ayrıldığını kaydetti.

"İKİNCİ HAYATINI YAŞIYOR"

Hastanın erkek kardeşi Özcan Sayılıev ise "Uzun ve zor bir yaşam mücadelesinin ardından şu an aramızda. İkinci hayatını yaşıyor adeta ya da ikinci şansını. Ağabeyimin tüm tedavi sürecinde emeği geçen herkesten öncelikle Allah razı olsun diyorum. Yaptıkları iş çok zor, özveri gerektiriyor ve bir o kadar da kutsal. İnsanları yaşama tekrar döndürmeye vesile oluyorlar. Hasta bakıcısı ve güvenlik görevlilerinden tutun tüm hekim, hemşire ve diğer hastane çalışanlarına abim ve kendi adıma çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.