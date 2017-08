ABD'den elektronik sigara önlemi

ABD'de elektronik sigaranın gençler arasında yaygınlaşmasına karşı kampanya başlatılacağı açıklandı.

ABD'de, elektronik sigaranın gençler arasında kullanımına karşı kampanya başlatılacağı bildirildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), gençlerin elektronik sigara kullanımını azaltmak amacıyla eğitim kampanyası planladığını açıkladı.



FDA konuyla ilgili açıklamasında, çocukları elektronik sigara ve diğer elektronik nikotin dağıtım sistemleri kullanımından caydırmayı amaçlayan yeni bir halk sağlığı eğitimi kampanyası izleyeceğini bildirdi.



Bu ürünlerin kullanımının tehlikeleri hakkında "Gerçek Maliyet" adıyla 2014'te başlatılan halk eğitimi kampanyasına 18 yaşın altındaki gençlerin de katıldığı belirtilen açıklamada, gençlere mesaj verecek yeni kampanyaya bu sonbaharda başlanacağı ve 2018'de bu amaçla daha kapsamlı bir kampanyanın hazırlanacağı kaydedildi.



FDA Müdürü Dr. Scott Gottlieb, tütün ürünlerinin tehlikeleri konusunda gençleri eğitmek, bu ürünlerin neden olduğu zararları azaltmak için gösterdikleri çabaların temel taşı olduğunu ifade etti.



Gottlieb, çalışmalara elektronik sigara ve diğer elektronik nikotin dağıtım ürünlerini dahil etmenin gençler arasında en çok kullanılan tütün ürünü oldukları gerçeğini yansıtması nedeniyle mantıklı olduğunu kaydetti.



Kurum kampanya çerçevesinde bu sonbaharda elektronik sigara kullanmanın zararları konusunda çocukları eğitmek için online videolar dahil birçok dijital materyal sunacak.



"2 MİLYONDAN FAZLA ORTA VE LİSE ÖĞRENCİSİ ELEKTRONİK SİGARA KULLANIYOR"



Kampanyasında, "Tütün kullanımı halk sağlığı sorunudur" ifadesini kullanan FDA, ABD'de her gün 18 yaşın altındaki yaklaşık 2 bin 500 gencin sigarayla tanıştığını ve bu yaş kategorisindeki binden fazla erkek çocuğun da ilk defa dumansız tütün içmeyi denediğini bildirdi.



FDA açıklamasında, "2016 yılı verilerine göre ABD'de 2 milyondan fazla orta ve lise öğrencisi elektronik sigara ve diğer elektronik nikotin dağıtım ürünlerini kullanıyor" bilgisini paylaştı.



Bu arada FDA'nin, Ağustos 2016'dan bu yana 6 bin 400 online perakendeciye 18 yaşın altındakilere bu tür ürünleri sattıkları nedeniyle uyarı mektubu gönderdiği öğrenildi.



ABD'de her 5 ölüm olayının 1'inin tütün kullanımına bağlı olduğunu bildiren FDA, tütün kullanımının her yıl 480 bin önlenebilir ölüme yol açtığını ve 300 milyar dolarlık maliyetinin olduğunu kaydetti.



KANSEROJEN MADDELER UYARISI



FDA, piyasada elektronik puro, elektronik nargile, elektronik hookah, kişisel buharlaştırıcılar, vape kalemleri, vaping cihazları gibi isimleri olan ve tasarımı ve mühendisliklerinde de geniş değişkenlikler gösteren bu ürünlerle ilgili sağlık açısından şu uyarılarda bulundu:



"Elektronik sigara reklam verenleri sıklıkla ikinci el aerosolün 'zararsız su buharı' olduğunu iddia etse de bu iddialar yanlıştır. Elektronik sigara emisyonlarında bilinen zararlı zehirli ve kanserojen maddeler bulunmuştur."