Elanur Aksoy, boğazına zeytin çekirdeği kaçtığı için beyin felci geçirerek yatağa mahkum oldu

Boğazına zeytin çekirdeği kaçan ve beyin felci geçiren minik Elanur yaşam savaşı veriyor. Acılı anne artık maddi olarak imkanının olmadığını belirterek tedavi için Cumhurbaşkanından yardım istiyor.

İHA'nın haberine göre; bir buçuk yıl önce annesinin işe gittiği esnada bakıcısının evinde, zeytin yedikten sonra çekirdeği nefes borusuna kaçtı. Uzun süre nefessiz kalan beş yaşındaki Elanur Aksoy bir buçuk yıldır yatağa mahkum yaşıyor.

OLAYIN ARDINDAN EŞİ DE TERK ETTİ

Yaşanan olayın ardından eşi tarafından da terk edilen Anne Arzu Aksoy "2016 yılında 3 aylığına işe başlamıştım komşumuz ve akrabamız olan kişiye bıraktım. İşe başladığımın 3'üncü gününde nefes borusuna zeytin çekirdeğinin kaçmasıyla bütün beyin fonksiyonlarını kaybetti. 18 aydır yatağa mahkum şekilde yaşıyor. Şu anda İstanbul'da yardımseverlerin yardımıyla tedavi görüyoruz. Çok zor durumdayız. Çocuğum boğazına zeytin çekirdeği kaçtığında üç buçuk yaşındaydı cıvıl cıvıl bir çocuktu. Benim kızım olayın olduğu gün dışarıda oyun oynadıktan sonra ağabeyi bizim eve çıkarıyor birazda evde oynasın diye. Ağabeyine acıktım demiş bir tane armut yemiş. Ondan sonra bakıcı kadın torununu gönderip evden aldırıyor Elanur'u. Elanur oraya gittikten on dakika sonra koltukta otururken öksürmeye başlamış ve morarmış. Su vermişler ve suyu içtikten sonra yere düşmüş" diye konuştu.

"DOKTORLAR ÇOCUĞUMA 3 SAAT NE OLDUĞUNU ANLAYAMAMIŞ"

Olayın saat 14:00'te kendine haber verildiğini belirten Anne Aksoy , "İlk olarak sağlık ocağına götürmüşler ancak orada kalbi durmuş ve ambulans ile hastaneye götürmüşler. Hatta yolda çocuk öldü diye anons etmişler. Ne olduğunu da anlamayınca kimse çocuğa müdahale edememiş. Saat 14:00'te bana haber geldi ben hastaneye gittiğimde saat 16:45'i bulmuştu ama daha yeni film çekmek için götürüyorlardı. O saate kadar kalp ile uğraşıyorlar. Hatta benim diğer çocuğum ağlıyor paramı kaybettim acaba onu mu yuttu dedikten sonra yanındaki bakıcının eşi doktorlara söylüyor ve ondan sonra film çekmeye karar veriyorlar. Bundan on dakika sonra getirip zeytin çekirdeği dediler. 3 gün uyuttular ama uyandığında hiçbir tepki yoktu. Bu süreçte şehir şehir gezip doktorlara geliyorum"dedi



"BEN CUMHURBAŞKANIMIZA 'BABA' DEDİM NE OLUR BİZE YARDIM ETSİN"

Kendisini evlatlarına adadığını belirten acılı anne "Ben kendimi evlatlarıma adadım. Bu olaylar olduğu esnada eşimden de ayrıldım. Eşimin de bana ne maddi ne de manevi faydası yok. Tedaviyi yardım severler karşılıyor. Yoksa benim sadece devletin Ela nur için ödediği 975 TL maaşım var. Her yere başvuruyorum ama hala bir şey çıkmadı.Ben sesimi cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyorum. Ben cumhurbaşkanımızı baba olarak bildim ben ev,araba istemiyorum ne olur bize yardım etsin ben çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyorum. Allah rızası için yavrum için yok mu bir çare" diye gözyaşı döktü.