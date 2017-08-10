Torununa iliğini verecekti, aynı hastalık çıktı

Konya'nın Ereğli İlçesi’nde yaşayan Mehmet ve Esra Ünlü çiftinin 2.5 yaşındaki kızları Berra, bir tür bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan LRBA gen defekti ile dünyaya geldi.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre; Doktorlar şimdiye kadar iki kez ameliyat olan Berra’nın hastalıktan kurtulması için ilik nakli gerektiğini söyledi. Bunun üzerine gönüllü olan aile bireylerinden dede Mehmet Mete’nin (52) dokusunun küçük kıza uyum sağladığı belirlendi. Ancak yapılan detaylı tahlil ve tetkiklerde dede Mehmet Mete’nin de Berra ile aynı hastalığın taşıyıcısı olduğu ortaya çıktı. Mutluluğu hüzne dönen anne Esra Ünlü “Dünya başımıza yıkıldı. Bir tarafta aynı rahatsızlığı olduğunu üzüntü ile öğrendiğimiz babam diğer yanda kızımın kurtulma ümidinin boşa çıkması bizi kahretti. Kızım henüz 2.5 yaşında olmasına rağmen 2 kez ameliyat oldu. Tek isteğim kızımın kurtulması” diyerek vatandaşlara ilik bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.