Sağlıklı kilo verme yolları!

Hepimiz zihnimizde canlandırdığımız ideal görünüme kavuşmak için kilo verip, forma girmeyi hayal ederiz. Fakat o süper vücuda kavuşmak için pek çaba harcadığımız söylenemez. Genellikle yumurta kapıya dayanınca şok diyetler uygulayıp kısa yoldan zayıflamaya çalışıyoruz. Zayıflama uğruna ne kadar tehlikeli ve sağlıksız oldukları her yerde söylenen o zayıflama haplarını kullanan kişilerin sayısı da bir hayli fazla. Bu yanlış diyet çabalarının sonu genellikle hüsranla bitiyor ya tüm çabalara rağmen hiç kilo verilemiyor ya da verilen kilolar fazlasıyla geri alınıyor. Daha vahim olanı ise bu süreçte hormonal bozukluklar ortaya çıkabiliyor.

Bütünsel Beslenme Danışmanı Bersu Ekinci, yanlış beslenme alışkanlıklarını doğruları ile değiştirerek son derece hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermenin mümkün olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bütünsel Beslenme Danışmanı Bersu Ekinci ile başladıkları bütünel beslenme serüveninde 80 günde 22 kiloya veda eden Ece Çavuşoğlu, sağlıklı seçimler yaparak ve beslenme alışkanlıklarını değiştirerek birçok kişiye ilham veriyor!



Bütünsel Beslenme Danışmanı Bersu Ekinci ve danışmanı Ece Çavuşoğlu ile zayıflama süreci hakkında konuştuk.

80 günde 22 kilo vermek bizlere hayal gibi geliyor. Bunu nasıl başardınız?

Ece: Ben hayatımın her döneminde kilo problemi yaşadım. Daha önce de zayıfladığım dönemler oldu ama ne yazık ki uzun sürmedi çünkü kendime; ‘Diyet dönemi bitti’ dediğim anda ipin ucunu kaçırıyordum. Bir bakmışım verdiğim 10 kilo bana 15 kilo olarak geri dönmüş, Tabii bu çok yıpratıcı oluyor. İnsan kendine olan inancını kaybediyor her şeyden önce. Artık kalıcı olarak kilo sorunumu çözmek istedim ve Bersu Ekinci ile beslenme alışkanlıklarımı yenilemeye karar verdim. Zayıflama sürecim boyunca Bersu bana harika bir motivasyon sağladı, biliyorsunuz olay yalnızca beslenmeyi düzene sokmakla bitmiyor zayıflamak uzun bir süreç ve bu süreçte nasıl bir psikolojide olduğunuz çok önemli. Bersu Ekinci’nin telkinleri sayesinde 10 kilo verdiğim noktada şımarıklık yapıp, yemeklere saldırmadan devam edebildim, böylece 22 kilo fazlalıktan kurtulmuş oldum.

Bersu Ekinci: Benim için danışanlarımın benimle geçirdikleri dönemden sonra da, kendi başlarına aynı beslenme biçimini devam ettirebilmeleri çok önemli. Ece kilo vermeye karar verdiği andan itibaren önerdiğim beslenme seçeneklerinin dışına çıkmadan söylediklerimi uyguladı ve hızla istediği sonuca ulaştı. Şu anda kilo koruma evresinde ve eğer canı dondurma, pizza ya da hamburger istiyorsa suçluluk duymadan istediği şeyi yiyebiliyor, sonrasında ise sağlıklı beslenmeye devam ediyor. Bu nedenle kişiye özel bir çalışma uyguluyorum ve ihtiyaçları olan motivasyon desteğini sağlıyorum. Benim öğrettiklerimle artık hayatları boyunca bir daha kilo problemi yaşamıyorlar çünkü doğru beslenmeyi öğreniyorlar.

Peki kişiye özel beslenme programını hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz?

Bersu Ekinci: Öncelikle danışanlarımın hayat tarzına göre bir plan yapmaya çalışıyorum. Fakat sağlıklı beslenmek için hayatı bir düzene sokmak şart. Danışanlarımın düzenini, yaşam tarzını ve beslenme tercihlerini öğreniyorum. Görüşmeye gelmeden önce danışanlarımdan kan tahlillerini yaptırmalarını istiyorum ve bu verilerle birleştiriyorum. İnsanlara doğru beslenmeyi sıfırdan öğretip, fazla kilolardan yaşamları boyunca kurtulmayı vaat ediyorum.



Peki sizin söylediklerinizi uygulayıp kilo veremeyen biri oldu mu?

Bersu Ekinci: Besinleri doğru kombinlemeyi öğrenen ve biraz hareket eden insanların, herhangi bir metabolik rahatsızlığı yok ise kilo vermeme durumu olamaz. Kilo vermeyi değil sağlıklı beslenmeyi hedef alarak ilerliyoruz, bu şekilde zaten kilolar kendiliğinden gidiyor. Porsiyonlar az olsa da, seçtiğimiz besinler doğru olduğu için doyurucu oluyor, bir anda yemeyi kesmiyoruz. Yavaş yavaş porsiyon küçültüyoruz.

Ece: Açıkçası ilk görüşmemizde Bersu Hanım bana 60 günde zayıflayacağımı söylediğinde inanmamıştım. Çünkü daha önce diyetisyen kontrolünde diyet yapmıştım ve bir haftada en fazla 2 kilo vermiştim, hatta en son gittiğim diyetisyen o dönem 28 yaşında olmama rağmen metabolizmamın 44 yaşında olduğunu ve kilo vermemin bu nedenle çok zorlaştığını söylemişti. Tabii ki vücudumun yaşlanması beni çok üzmüştü ve bir daha asla toparlanamayacağımı düşünerek diyet yapmayı bırakmıştım. Bütünsel Beslenme programına başladığım ilk hafta 7 kilo vererek kendi rekorumu kırdım, inanılmaz bir şeydi. Başlangıçta öğünlerde 200 gr. et yerken, ilerleyen zamanlarda 1 haşlanmış yumurtayla doyabildiğimi gördüm ve gerçek tokluğun ne olduğunu anladım. Patlayana kadar yemek ve doğru beslenerek normal porsiyonlarla doymak arasında büyük bir fark var, ben bunu keşfettim.

Peki edindiğiniz sağlıklı beslenme alışkanlıklarını koruma evresinde sürdürebiliyor musunuz?

Ece: Bütünsel beslenme ile gerçek anlamda damak tadım değişti, artık benim için sağlıklı besinler fast food yiyeceklerden daha lezzetli. Bu süreçte kendinize ve beslenme alışkanlıklarınıza dair bir şeyler keşfediyorsunuz ve o anda çok şaşırıyorsunuz. Ben büyük boy pizza yedikten 5 dakika sonra acıkırken, bir anda bir tabak ton balıklı salatayla doyar hale geldim. 22 kilo verdim ve 84’ten 62'ye düştüm, kilo almaya, vücudumu pisletmeye hiç niyetim yok. Bir de zararlı şeyleri yeme ihtiyacı hissetmiyorum. Canım atıştırmalık istiyorsa artık kuruyemiş tercih ediyorum, cips değil.

Bersu: Danışanlar istedikleri kiloya düştüklerinde bu defa koruma evresi başlıyor. Koruma evresi, bütünsel beslenmenin temellerini uygulamalı bir şekilde öğrendiğimiz dönem gibi dikkatli olunması ve beslenme rehberine tamamen uyulması gereken bir dönem değil, yalnızca yediklerimize dikkat ettiğimiz bir dönem. Örneğin canınız mantı istediğinde mantı yiyebilirsiniz ama ertesi gün dikkat etmeniz gerekir. Bir yanlış her zaman 2 doğru gerektirir, ‘Öğlen hamburger yedim, akşam salata yesem de faydası olmaz’ anlayışı çok yanlış. Sağlıklı bir beslenme biçimini benimsemek, dengeyi bulmayı ve kontrollü olmayı gerektirir. 90/10 kuralı ile insanlar hayatları boyunca, profesyonel desteğe ihtiyaç duymadan sağlıklı beslenebiliyorlar, ben de danışanlarıma bunu öğretmeyi amaçlıyorum.

Peki danışanlarınızdan böyle bir başarıya imza atan başka örnekler verebilir misiniz?

Bersu Ekinci: Tabii ki, danışanlarım arasında Ece’den daha fazla kilodan kurtulmayı başaranlar oldu. Simge Hanım 4 ayda 30 kilo vererek bambaşka bir insana dönüştü. Onun bambaşka bir hikayesi var çünkü hayatı boyunca aşırı kilolu biriydi. Simge, 100 kilodan 62’ye düşmeyi başardı ve hayatında ilk defa zayıf, üstelik sağlığını tehdit eden hiçbir yönteme başvurmadı. Yalnızca benimle birlikte nasıl sağlıklı besleneceğini öğrendi ve hala kilo almadan yoluna devam ediyor.



Gerçekten inanılmaz bir başarı. Bersu Ekinci’nin mucize yaratan diyet listelerinin farkı nedir?

Bersu Ekinci: Öncelikle benim bir diyet listem yok. Ben danışanlarıma ‘diyet listesi’ yerine sağlıklı beslenme menüleri sunuyorum. Bu menüler onlara örnek oluyor ve bir süre sonra nasıl besleneceklerini öğreniyorlar. Bu beslenme rehberinin yanı sıra yemekleri pişirme yöntemleriyle ilgili de düzeltmelerimiz oluyor. Örneğin, eti pişirirken yağ yerine domates suyu kullanmak gibi püf noktalarını aktarıyoruz, danışanlarımız da bu yöntemleri benimsedikten sonra bir problem yaşamıyor.