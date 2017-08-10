İdrar kaçırmanın nedenleri nelerdir?

Türkiye'de her 6 kişiden biri her 15 dakikada bir tuvalete gidiyor ve idrar kaçırma problemi yaşıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bedreddin Seçkin idrar kaçırma probleminin sanıldığından daha yaygın olduğunu ve hastaların gülerken, su sesi duyduğunda ya da eğilmek gibi basit hareketlerle dahi idrar kaçırabildiğini belirtti. Prof. Dr. Seçkin, idrar kaçırma sorununun kolayca tedavi edilebildiğini açıklayarak, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

"TÜRK MUTFAĞI DA ETKEN"

"Sıkışma, sık idrara gitme, gece idrara kalkma ve idrar kaçırma gibi şikayetleriniz varsa aşırı aktif mesane hastası olabilirsiniz. Uzmanlar, idrar kaçırmada yeme-içme alışkanlıklarının da etkili olduğunu belirtirken, problemin çözümü için geç kalmadan hekime başvurmanın önemine işaret ediyor. Türk mutfağı da idrar kesesine zaman zaman zararları olan bir mutfak. Biliyorsunuz bizim mutfağımızda domates çok kullanılır, patlıcan çok yenir, acı, ekşi, baharat çok yer tutar, sütlü tatlılar çok tüketilir. Bunların hepsi aşırı aktif mesane olarak adlandırdığımız bozukluğun da risk faktörüdür. O nedenle hastalarımızda farklı diyetler uygularız. Kafein kullanımı da bir diğer risk faktörü. Kahve, kola ve tüm gazlı içecekler bu sınıfta yer alıyor."



BU İNSANLAR SU SESİ DUYUNCA YA DA GÜLERKEN İDRAR KAÇIRABİLİR



Prof. Dr. Bedreddin Seçkin, her 6 kişiden birinde idrar kaçırma problemi olduğunu, bazı kişilerin her 15 dakikada bir tuvalete gittiğini ve anahtarı çevirdiğinde, eve girmek üzereyken; gülerken, hapşırırken ya da su sesiyle idrar kaçırma gibi problemlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Bu konudaki asıl sorunun tedavi için hekime başvuru oranlarının düşüklüğü olduğuna işaret eden Seçkin, şöyle devam etti: "Utanmak burada en önemli engelleyici faktör. Bunun bir organ sorunu olarak düşünülüp, doğal kabul edilmesi ve tedavisinin olduğunun bilinmesinde ciddi yarar var. Utanmanın yanında bir takım kültürel, ekonomik faktörler ve hekime ulaşmak noktasındaki zorlukları sayabiliriz. 'Benim anneannem de kaçırıyordu zaten, benim komşu da kaçırıyor, yaşlandık doğaldır, çok doğum yaptık normaldir' tarzında insanlar kendilerine bir takım normalleştirmeye yönelik açıklamalar yapıyorlar. Bu da onların hekime yönelik bir arayış içinde olmalarını engelliyor. Halbuki, idrar kaçırma hiçbir yaş grubunda normal kabul edilemez."

Rahatsızlığın nedenlerine bakmak için idrar kesesiyle ilgili sebepler ve idrar tutma mekanizmasıyla ilgili sebepler olarak bir ayrıma ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. Seçkin, "Birincisine aşırı aktif mesane nedeniyle idrar kaçırma diyoruz. Erkekte ve kadında aynı oranda görülür. Yaşlılıkta artış gösterse de gençlerde de görülür. Diğeri ise kadınlarda görülen stres tipi idrar kaçırmadır. Burada stres ile efor sonucu ortaya çıkan baskıdan bahsettiğimizi vurgulayarak yanlış anlamayı da önleyelim. İşte o idrar tutma mekanizmasının zayıflamasıyla ortaya çıkar. Çok doğum yapma, normal doğum yapma, aşırı kilolu doğum yapma, yaşlanma, kilo alıp verme, genetik faktörler, vücudun yağ dokusu ve tutucu dokusu oranlarının bozulması gibi sebepleri sayabiliriz" dedi.

İDRAR KAÇIRMA TEDAVİLERİNDE BAŞARI ORANI ÇOK YÜKSEK

Sosyal hayatı ciddi anlamda olumsuz etkileyen idrar kaçırmanın son derece önemli bir hayat kalitesi parametresi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Seçkin, oysa yüzde 100 tedavinin mümkün olduğunu aktardı ve "Özellikle stres kaynaklı (gülmek, hapşırmak, eğilmek, ağır kaldırmak gibi) idrar kaçırma ya da sıkışma tipinde ilaç tedavisiyle hayat kalitelerini artırmak mümkün. Daha ağır olan, anatomik olarak sarkmış bir takım idrar yolu bozuklukları için çok kısa sürede yapılan ve iyileşme süresi de çok kısa olan bir operasyonla çok yüksek oranlarda başarı sağlanır" diye konuştu.



İDRAR TUTMAMA ALIŞKANLIĞI ÖNEMLİ BİR ÖNLEM



Prof. Dr. Bedreddin Seçkin, önlem olarak ise "Soğuk mevsimlerde günde iki litre, sıcak mevsimlerde üç litre sıvı tüketin ve sıkışıp sıkışmadığınıza bakmaksızın 3-3,5 saatte bir tuvalete gidin. Nerede en yakın bir tuvalet varsa idrarınızı boşaltın ki, sistem rahat çalışmaya devam etsin. Çünkü depoyu doldurursanız böbrekleri zorlamaya başlarsınız. Depoyu boşaltın, sürekli boş kalsın. Zaten idrar kaçırmanın en büyük sebebi idrar torbasında idrar olmasıdır" dedi.



