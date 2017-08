Gülerek zayıflamak mümkün mü?

Diyetisyen Cansu Kargu, diyet yapanlara bol bol gülmeleri tavsiyesinde bulunarak,"10 dakika aralıksız gülmek yaklaşık 30 kalori yaktırır. Öyleyse kilo verirken de pozitif olup bol bol gülüyor süreci hızlandırıyoruz" dedi.

İHA'nın haberine göre; dünyada sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutan obezite ve kilo problemi her geçen gün giderek artarken aynı ölçüde bu sorunlarından kurtulmak isteyenler de artıyor. Diyetisyen Cansu Kargu, kilo problemleri nedeniyle fiziksel, psikolojik ve sosyal hayatı bozulan kişilerin bu sorunlarından 10 adımda kurtulabileceğini ilk adımın ise karar vermekle başladığını söyledi. Sağlıklı beslenme, kilo verme ve zayıflamanın tek bir karar ile başlayacağına dikkat çeken Kargu, "Zayıflamayı başaracağınıza inanın ve bunu bir süreç değil yaşam tarzı olarak benimseyin. 'Acaba kilo verebilir miyim, versem bu kilomu koruyabilir miyim?' gibi motivasyonu etkileyecek sorularla kendinizi yormayın, gerçekçi hedeflerle yola çıkın. İkinci karar olarak, ara öğünler vücudu hızlandırır. İkişer üçer saat arayla vücuduna alacağın minik bir öğün ile sindirimi tekrar başlat ve metabolizmanı uyandır. Üçüncü adım olarak ise her zaman söyleriz günde en az 2-2.5 litre su diye. Bunun 1-1.5 litre sini detox suyundan almanız ödem atmanızı hızlandırır. Ne olmalı bu detox suyunda örnek verelim. 1 litre su içerisine 1 tutam maydanoz, 1 tutam nane, 1 adet salatalık, 1 adet limon, 2 kabuk tarçın, 1 adet şeftali ile karıştırıp 1 gece dolapta dinlendirdikten sonra süzüp ertesi gün tüketin ve ödemelerinizden kurtulun" dedi.

DİYET YAPANLARA BOL BOL GÜLÜN TAVSİYESİ

Diyette denge en önemli konu olduğuna dikkat çeken Kargu,"Her gün sadece sebze yenilerek de zayıflanır fakat kas kayıpları görülür. Bu anlamda dördüncü maddemiz, kas kaybı olmaması için düzenli protein alınmalı. Protein kaynaklarına et, tavuk, balık, peynir, yumurta, süt ve süt ürünleri örnek verilebilir. Miktarları ise kişinin enerji ihtiyacına göre değişir belirlenirken profesyonel destek alınmalıdır. Beşinci adımda her gün tartılmak motivasyonu düşüreceği için haftada 1 tartılma günü belirleyin ve her hafta aynı gün sabah aç karnınıza tartılın. Altıncı olarak yağlı tohumları eksik etmemek. Diyette katı ve hayvansal yağları kısıtlarken faydalı yağları artırmak vücut hızını artırır. Günlük belli miktarda alınacak ceviz, kavrulmamış çiğ badem ve fındık vücuda alınacak tekli doymamış yağ asitlerini artırır ve tok tutar. Bölgesel kilo vermenin en güzel yoludur hareket. O nedenle 7. Maddemiz hareketimizi artırmak. Örneğin çalıştırmak istediğiniz yer karın bölgesi ise mekik hareketleri, basen bölgesi ise yürüyüşü hayatınıza katarak vermek istediğiniz yağların bölgesel gitmesini hedefleyin. Sekizinci adım olarak kefir için. Kefir içerdiği yüksek probiyotik bakteri ile barsak çalışmasını hızlandırır ve metabolizmayı canlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. Dokuzuncu olarak ise haftada 2-3 gün balık tüketilmeli tüketilemiyorsa muhakkak Omg-3 takviyesi alınmalı. Omega-3 uzun süre tok kalmamızı sağlar, iştahı azaltır. Yağların yakılmasını kolaylaştırır, bir günde yakılan enerji miktarını arttırır, kan şekeri ve insülin seviyesinin azalmasını sağlar. Onuncu adımda ise bol bol gülmenizi tavsiye ediyorum. Evet yanlış duymadınız gülmek kalori yaktırıyor. 10 dakika aralıksız gülmek yaklaşık 30 kalori yaktırır. Öyleyse kilo verirken de pozitif olup bol bol gülüyor süreci hızlandırıyoruz" diye konuştu.