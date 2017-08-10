Anoreksiya nedir? Anoreksiya tedavisi...

Anoreksiya bozukluğu, özellikle genç kadınlarda görülen, yemek yememek, çok az uyumak ancak tüm bunlara rağmen aktif olmakla beliren bir psikolojik bozukluktur. Anoreksiya bozukluğu, genellikle ergenlik döneminde görülmekle beraber nadiren olsa da yetişkinlerde de görülebilir.

Aşırı zayıflığı seven kişilerde ortaya çıkar. Anoreksiya bozukluğu, kişilerin çok şişman oldukları düşüncesine kapılarak, abartılı bir rejime başlamalarıyla ortaya çıkar. Bu kişiler, önce iştahlarını kontrol edebilse de bir süre sonra iştah yok olur ve zayıflama normal ölçülerin dışına çıkarak, kişinin aşırı zayıflamasına neden olur.

Ölüme götüren yemek yememe hastalığı olarak bilinen anoreksiya, sadece kadınlarda değil erkeklerde de görülebiliyor. Tedavisi zor olan bu vakalarda ise hayati tehlike oluşabiliyor. Anoreksiya, yalnızca zayıflığa düşkün olan kişilerde değil; yoğun psikolojik sorun yaşayanlarda da görülebilir. Bu kişiler kısa vadede çok kilo kaybeder ve bu hastalığın bütün etkilerini yaşarlar. Sorunların çözülmesiyle birlikte de yeme sorunları ortadan kalkar ancak fizyolojik sorunlar ortaya çıkabilir.

ANOREKSİYA'NIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

● Aşırı kilo kaybı,

● Halsizlik,

● İçine kapanma,

● Aşırı egzersiz,

● Yemek yememek için bahaneler üretme,

● Kendini şişman hissetme,

● Kilo verme amacıyla kusma,

● Müshil ilacı kullanma

● Diyet hapları veya idrar sökücü kullanımı,

● Kilo kaybını saklamak için bol kıyafetler giyme,

● Yemek yediği zaman suçluluk duyma,

● Kendini cezalandırmak için aç kalma.